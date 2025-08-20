FAM abre inscrições para masterclass e oficinas

O 29º Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2025 irá oferecer na sua programação uma masterclass com o italiano Stefano Vaccarino, além de duas oficinas com nomes de destaque no setor audiovisual: Gisela Chicolino e Jana Wolff. As capacitações serão realizadas de forma presencial, nos dias 8 e 9 de setembro, no Majestic Palace Hotel, na capital catarinense. Serão disponibilizadas 20 vagas para as oficinas e 30 para a masterclass.

As inscrições, além de gratuitas, são abertas ao público, e podem ser feitas pela plataforma Sympla. Na masterclass O bê-a-bá da sincronização, história e prática, o italiano Stefano Vaccarino, da editora Irmãos Vitale, irá examinar e explicar termos técnicos utilizados no processo de licenciamento de música para mídias que envolvem intérpretes e compositores, além de analisar o desenvolvimento da linguagem musical no audiovisual. A capacitação é voltada especialmente à produtores de audiovisual e estudantes, advogados, artistas e empresários, músicos e compositores. Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/masterclass-o-be-a-ba-da-sincronizacao-historia-e-pratica/3053825.

A alemã Jana Wolff, da European Film Market, irá ministrar a oficina Acceso al mercado internacional, onde irá apresentar um panorama geral do mercado cinematográfico internacional, além de analisar materiais dos projetos dos participantes. O público-alvo são realizadores iniciantes, realizadores com obras em desenvolvimento, produção ou finalização, produtores do audiovisual e estudantes de cinema em formação. Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/oficina-acesso-ao-mercado-internacional/3053778.

Já a oficina La distribución desde el guión, ministrada pela argentina Gisela Chicolino, da FilmsToFestivals, visa realizadores com curtas-metragens em processo de montagem, pós-produção, recém-finalizados ou em fase de pré-produção, que desejam compreender e otimizar as estratégias de distribuição de suas obras. Em um segundo nível, a proposta se direciona a diretores com roteiros em desenvolvimento e estudantes de cinema em formação. A oficina irá propiciar um espaço para os participantes apresentarem seus projetos para uma análise detalhada, avaliação do potencial da obra dentro de circuitos de festivais e desenho de estratégias de distribuição personalizadas, com o objetivo de otimizar o alcance dos filmes. Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/oficina-a-distribuicao-antes-do-filme/3053726.