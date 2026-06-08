Série “Operação Guerra Verde” estreia no Discovery e na HBO Max

A nova série original brasileira “Operação Guerra Verde” estreia nesta quarta-feira, 10 de junho, às 20h35, no Discovery e na HBO Max. Com histórias reais, o docu-reality acompanha a atuação de agentes do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) no combate ao crime ambiental em diferentes regiões do Brasil, por terra, ar e mar.

Ao longo de 10 episódios, a série oferece acesso inédito a operações confidenciais de combate a organizações criminosas envolvidas em garimpo ilegal, extração de madeira, grilagem de terras, pesca ilegal e tráfico de animais. A narrativa acompanha de perto tanto as estratégias dos agentes ambientais quanto a atuação dos grupos que ameaçam os ecossistemas brasileiros.

A produção ainda conta com a narração de Marcos Palmeira, ator reconhecido por sua trajetória no audiovisual brasileiro e por seu histórico envolvimento com causas ligadas à preservação ambiental.

“Operação Guerra Verde” é uma coprodução da Mixer Films e da Warner Bros. Discovery. Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Mariana Loibiso supervisionam a produção pela Warner Bros. Discovery. Pela Mixer Films, Adriana Marques assina como produtora executiva e Rodrigo Astiz como diretor geral.