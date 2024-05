Inscrições gratuitas para o LabQueer encerram nesta sexta

O LabQueer segue com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (24/05). Realizado pela produtora baiana Olho de Vidro, o laboratório de roteiro para curtas e longas-metragens é destinado a produções realizadas por pessoas da comunidade LGBTQIAPND+. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do link biolink.info/labqueer.

O LabQueer acontecerá de 14 a 21 de junho, em Salvador, com encontros presenciais, mentorias, workshops e networking para os participantes. O laboratório busca promover a diversidade e representatividade no cenário audiovisual brasileiro, selecionando roteiros não produzidos de animação e live-action de pessoas LGBTQIANPD+ com mais de 18 anos e residentes em Salvador ou Região Metropolitana (RMS).

No total, serão selecionados 7 curtas e 3 longas para participar das consultorias presenciais. Cada obra selecionada receberá R$ 500,00 como ajuda de custo para ser usada durante os dias de evento. Ao final, haverá uma premiação em dinheiro para o Melhor Curta, no valor de mil reais, e para Melhor Longa, no valor de R$ 2 mil.

Este projeto foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.