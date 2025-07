Filmicca lança trilogia de Gaza do palestino Mohamed Jabaly

A Filmicca estreia, neste mês de julho, 16 produções, incluindo obras inéditas, filmes de jovens talentos e clássicos de realizadores renomados. Entre os lançamentos estão três filmes do diretor palestino Mohamed Jabaly, o premiado documentário “Ambulância” (foto, 2016), clássicos do cinema, “Minha Gaza Online” (2020) e “A Vida é Bela: Uma Carta para Gaza” (2023).

Destaque ainda para o vencedor da Palma de Ouro em Cannes, “A Árvore dos Tamancos”, do italiano Ermanno Olmi, o belíssimo filme japonês “O Gosto do Chá”, de Katsuhito Ishii, a obra-prima britânica “O Terceiro Homem”, de Carol Reed, o suspense “eXistenZ”, do aclamado David Cronenberg, assim como joias contemporâneas como “Garotas Japonesas Nunca Morrem”, “Filha Tóxica” e um documentário sobre o ator Harry Dean Stanton, além do especial O Cinema de Matheus Marchetti, com quatro filmes do jovem e talentoso realizador brasileiro, incluindo “Verão Fantasma”.