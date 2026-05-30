Curta-metragem “Entre Mundos” é selecionado para o International Surf Film Festival d’Anglet, na França

O curta-metragem “Entre Mundos”, protagonizado e produzido pela big rider Juliana Frare, foi selecionado para o International Surf Film Festival d’Anglet, na França, referência mundial no universo do surf e do audiovisual.

O evento será realizado entre os dias 19 e 22 de agosto, em Anglet. A atleta e mãe de quatro filhos mobiliza uma campanha virtual para conseguir viajar e acompanhar a premiação presencialmente e representar o surf feminino brasileiro no cenário internacional.

O filme, dirigido por Thiago Gonçalves, já vinha ganhando destaque desde a conquista do prêmio de Melhor narrativa feminina no esporte, Na Borda Surf Festival 2025, em Santos.

Mais do que um documentário sobre surf, “Entre Mundos” mergulha em temas como transformação pessoal, maternidade, pertencimento, força feminina e superação. O curta também traz relatos íntimos da surfista sobre violência doméstica e o processo de reconstrução de sua vida dentro e fora do mar.

Aos 39 anos, Juliana vive uma das fases mais intensas de sua trajetória. Enquanto busca espaço no seleto universo do big surf feminino, precisa conciliar treinos, competições, produção audiovisual e a criação dos quatro filhos. Uma rotina desafiadora que acabou se tornando justamente a essência do filme.

Determinada e apaixonada pelo mar, ela decidiu expor sem filtros sua realidade, mostrando dores, medos, recomeços e a luta diária para continuar perseguindo sonhos considerados improváveis. Recentemente, fez sua estreia no circuito brasileiro de ondas grandes, considerado um marco em sua carreira.