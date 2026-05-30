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Festival do Minuto tem inscrições abertas para o concurso “Ideias para adiar o fim do mundo”

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O Festival do Minuto está com inscrições abertas para o concurso temático “Ideias para adiar o fim do mundo”, até 31 de julho. Os melhores vídeos sobre o tema concorrem ao Troféu Minuto.

Inspirado no livro “Ideias para adiar o fim do mundo”, de Ailton Krenak, o concurso temático abre espaço para criações que apontem outras formas de viver, sustentar e imaginar a existência. Tudo isso em vídeos de até 1 minuto.

“Ideias para adiar o fim do mundo” é um dos 9 concursos temáticos lançados no 1º semestre de 2026 pelo Festival Permanente do Minuto, todos com inscrições abertas até 31 de julho. Além dos concursos temáticos, o festival também mantém inscrições abertas para as categorias permanentes mensais: Tema Livre, Animação, Nano Minuto e Minuto Vertical. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.festivaldominuto.com.br.

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