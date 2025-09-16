“O Agente Secreto” será exibido em três salas de cinema para se tornar elegível para o Oscar 

“O Agente Secreto” ganha mais uma série de sessões especiais a partir desta quinta-feira, 18 de setembro, e dessa vez para se tornar elegível a concorrer a uma vaga no Oscar 2026. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas exige que os filmes tenham passado ao menos uma semana em exibição (7 dias consecutivos) nos cinemas de seus país de origem, e o representante brasileiro na corrida ganhará as telonas do Cinema da Fundaj (Recife), Cine Passeio (Curitiba) e Cine Glauber Rocha (Salvador). As sessões para elegibilidade já são tradicionais no mercado brasileiro, que geralmente recebe os lançamentos oficiais de seus representantes no último trimestre do ano. O lançamento oficial em circuito nacional, que conta com o patrocínio master da Petrobras, ocorrerá em 6 de novembro.

Enquanto isso, “O Agente Secreto” segue realizando exibições especiais, figurando na programação de alguns dos principais festivais brasileiros. Após suas primeiras sessões públicas no Brasil, que ocorreram no dia 10, nos cinemas São Luiz e Teatro Parque, no Recife, e depois de abrir o Festival de Brasília, no dia 12, o filme segue para o Olhar do Norte, em Manaus (16/09), Maranhão na Tela (18/09), CineBH (23/09), Cine Ceará (24/09) e Festival do Rio (data a ser divulgada).