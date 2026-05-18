Mostra de filmes celebra os 40 anos do CTav

Importante instituição de apoio à produção audiovisual brasileiro, o Centro Técnico Audiovisual – CTAv celebra 40 anos de trajetória com uma mostra especial realizada em parceria com a Cinemateca Brasileira. As sessões acontecem de 20 a 22 de maio, às 19h30.

Criado em maio de 1985, a partir de uma cooperação entre Brasil e Canadá no âmbito da Embrafilme, e sediado no Rio de Janeiro, o CTAv consolidou-se como referência nacional em suporte técnico, preservação audiovisual e formação profissional, atuando especialmente junto à produção independente de curtas e médias-metragens.

A programação da mostra CTAv 40 Anos é composta por 19 curtas-metragens e está organizada em três eixos, destacando o papel da instituição no cinema de animação, nos filmes históricos e em obras apoiadas.

O primeiro programa, em 20/05, destaca o pioneirismo do CTAv na animação brasileira, iniciado com a parceria do National Film Board do Canadá (NFB) e o histórico 1º Curso de Animação de 1985, que contribuiu para o surgimento do Festival Anima Mundi. Entre os destaques, está o suspense “Quando os Morcegos se Calam”, de Fábio Lignini, vencedor do prêmio de melhor animação no Festival de Hiroshima e de melhor curta de animação no Festival de Havana.

A sessão de 21/05 coloca em foco a preservação de importantes acervos históricos herdados de instituições como INCE, INC, Embrafilme e Fundação do Cinema Brasileiro. Os curtas-metragens abordam Carmem Miranda (no filme homônimo de Jorge Ileli, foto) Clarice Lispector (“Perto de Clarice”, de João Carlos Horta) e Pixinguinha, Cartola e Nelson Cavaquinho (em “Álbum de Música”, de Sérgio Sanz).

Em 22/05, serão projetadas obras que exemplificam o apoio contínuo da entidade à produção audiovisual independente, por meio de coproduções, empréstimo de equipamentos e serviços especializados de som e imagem, que contribuíram para a realização de diversas obras premiadas no Brasil e no exterior. Está no programa “Barbosa”, dirigido por Ana Luíza Azevedo e Jorge Furtado e estrelado por Antônio Fagundes, obra vencedora do prêmio de melhor curta-metragem de ficção do Festival de Havana. Já “Como se Morre no Cinema”, de Luelane Loiola Corrêa, foi eleito como melhor curta-metragem no Festival Biarritz Amérique Latine, na França.

CTAv 40 Anos reúne duas instituições históricas vinculadas à Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, reafirmando seu compromisso conjunto com a preservação da memória, a formação e o fortalecimento do audiovisual brasileiro.

A programação da mostra pode ser conferida em cinemateca.org.br.

CTAv 40 Anos

Data: 20 a 22 de maio, às 19h30

Local: Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso 207, Vila Mariana, São Paulo/SP

Ingressos: entrada franca