Curta-metragem brasileiro “Anastácia” participa do Festival Internacional de Cine de Lebu

Foto © Juca Badaró

O curta-metragem brasileiro “Anastácia”, produzido pela Segredo Filmes, é o único representante do Brasil selecionado para a Competitiva Internacional de Ficção da 26ª edição do Festival Internacional de Cine de Lebu (CINELEBU), que ocorrerá entre os dias 22 e 29 de maio, no Chile.

O CINELEBU é um dos festivais mais prestigiados da América Latina, sendo qualificador oficial para o Oscar e para o Prêmio Goya.

Com roteiro e direção de Lilih Curi e protagonismo de Josi Varjão, “Anastácia” já acumula prêmios e exibições na Espanha, França e Estados Unidos. O elenco reúne Bruno Fatumbi Torres, Luciana Souza, Carlos Francisco, Mallu Santana Cunha, AC Costa, Evani Tavares e Barbara Borgga.

No curta, quando Anastácia é impedida de trabalhar devido à perda da voz, ela se vê diante de um relacionamento abusivo que a aprisiona.

A diretora Lilih Curi, fundadora da Segredo Filmes, tem uma carreira marcada por obras que exploram as interseções entre gênero, violência e deficiência, transitando entre a ficção e o documentário. Sua filmografia reúne títulos como “Preciso Falar sobre ELA” (2022), “Distopia” (2020), “Palhaços do Rio Vermelho” (2021), “Carolina” (2017) e “Teresa” (2014), exibidos em festivais nacionais e internacionais e disponíveis em plataformas como Canal Brasil, Globoplay, Futura e SescTV.