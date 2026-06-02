Allan Deberton dirigirá adaptação de obra de Raul Damasceno

A Deberton Filmes, dos produtores Allan Deberton e Marcelo Pinheiro, adquiriu os direitos de adaptação da obra literária “O Rio que me Corta por Dentro”, do escritor Raul Damasceno. Cineasta por trás de “Pacarrete” e “Feito Pipa”, Deberton assume a direção, enquanto o autor assina o roteiro.

Lançado pela editora Astral Cultural, “O Rio que me Corta por Dentro” acompanha Cícero, garoto da pequena Carrasco, no sertão cearense, que passa a infância à espera da sua mãe, Aneci. Ela trabalha na capital como empregada doméstica e só volta para o interior uma vez ao ano, no Réveillon, quando o coração do menino enche de amor. No restante do tempo, ele sonha com a possibilidade de um dia ir embora com sua mãe e deixar toda a saudade para trás.

Nestes momentos, sua dor só se aquieta ao lado do vizinho e amigo Luzimar, com quem corre pelo lugarejo de ponta a ponta até o rio, onde brincam. É nele, inclusive, que Cícero encontra apoio quando Aneci de repente para de voltar. Com o passar dos dezembros, os dois garotos se descobrem homens juntos – mas ser homem nessas terras e nestas águas também significa saber escolher bem suas armas.

A adaptação de “O Rio que me Corta por Dentro” não é a primeira colaboração entre Deberton e Damasceno. O novo projeto marca o amadurecimento de uma parceria criativa que já rendeu ótimos frutos, como a comédia romântica “O Melhor Amigo” e o ainda inédito “A Adoção”, que encerrou as filmagens recentemente.