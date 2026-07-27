“Privada de suas Vidas” vence prêmio no Fantasia Film Festival no Canadá

Descrito como um dos filmes mais selvagens, imprevisíveis e hilários pela curadoria do Fantasia International Film Festival no Canadá, o longa “Privada de suas Vidas”, produzido pela RT Features e dirigido por Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner, recebeu o prêmio de Melhor Filme da Mostra Compétition AQCC, desse que é um dos principais festivais voltados para gênero do mundo.

Protagonizado por Martha Nowill, com uma combinação de humor ácido e horror gore, “Privada de suas Vidas” acompanha Malu, uma mãe atravessada pelo luto, por conflitos familiares e por suas próprias barreiras emocionais, enquanto tenta se aproximar do filho adolescente, Gênesis, uma pessoa não binária. Precisando de dinheiro, a protagonista aceita organizar a festa de revelação de gênero da vizinha Suelen, o que aprofunda tensões familiares reabrindo traumas do passado e, quando uma maldição transforma os banheiros do prédio em instrumentos de violência, mãe e filho precisam se unir para impedir que a celebração termine em tragédia.

Além de Martha, o filme ainda conta com Otávio Muller, Maria Gladys, Chandelly Braz, Marco Pigossi, Regina Braga, Olivia Torres e Benjamín.

Com produção da RT Features, o longa teve sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Rotterdam e já foi exibido no BAFICI (Buenos Aires), Humans of Film Festival (Holanda), Taipei Film Festival (Taiwan) e Neuchâtel International Fantastic Film Festival (Suíça).

Em breve “Privada de suas Vidas” será exibido no Octopus Film Festival, na Polônia, e no FrightFest, na Inglaterra. A distribuição no Brasil é da O2 Play.