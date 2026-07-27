Porto Iracema recebe inscrições para laboratório internacional de roteiros

A Escola Porto Iracema das Artes está com inscrições abertas, até o dia 31 de julho, para o laboratório de revisão de roteiros Sol em Cena. Gratuito, o programa é destinado a pessoas com mais de 21 anos e possui vagas para brasileiros e residentes de países ibero-americanos.

Fruto de parceria entre o Lab Cena 15 e o Sol Film Lab, o Sol em Cena é um laboratório de desenvolvimento e aprofundamento de roteiros de longa-metragem de ficção.

Durante dois meses, os participantes contarão com consultorias semanais, realizadas pelos roteiristas e consultores Aleksei Abib e Camila Agustini e aulas abertas, além de leituras de exercícios de cenas com a diretora e roteirista Nina Kopko. Ao final da formação, será realizado um pitching de roteiros com profissionais atuantes da área.

Para participar, os interessados deverão realizar inscrição em formulário virtual, disponível em português e espanhol, no site da escola. O resultado será enviado para os candidatos aprovados por e-mail, junto às orientações necessárias para a matrícula no programa, no dia 8 de setembro.

O Laboratório Sol em Cena também contará com aulas ministradas pelos cineastas George Walker, Jaqueline Souza, Mariana Barassi e Tanya Valette.