Sequência de “Colegas”, de Marcelo Galvão, entra em cartaz

A H2O Films, em parceria com a Gatacine e a Globo Filmes, lança, no próximo dia 13 de agosto, “Colegas e o Herdeiro” em mais de 250 salas de cinema por todo o Brasil. Dirigido por Marcelo Galvão, o longa traz a sequência de 2012 em uma nova história rodada no Rio Grande do Sul e no Uruguai. A obra dá continuidade à jornada iniciada no original “Colegas”, produção que se tornou um marco no cinema inclusivo mundial ao consagrar-se em diversas competições, como o Festival de Gramado, onde venceu o Kikito de Melhor Filme.

A estreia contará com ações especiais na rede Cinemark. Para celebrar o lançamento, a exibidora disponibiliza a promoção “Cinema 2 em 1”, na qual a compra de um ingresso dá direito a um segundo bilhete, tanto nas bilheterias físicas quanto pelo site. Além disso, no dia 15 de agosto, todas as unidades da rede no país realizam uma Sessão Azul especial do longa. A iniciativa é adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares, contando com som reduzido, iluminação suave e liberdade de circulação pela sala.

A produção é assinada por Rafael Yoshida e Marcelo Galvão, com coprodução da Globo Filmes e distribuição da H2O Films. A direção de fotografia é de Rodrigo Tavares (AIP) e Eduardo Makino, com direção de arte de Zenor Ribas e trilha sonora original composta por Ed Côrtes.

Na trama de “Colegas e o Herdeiro”, um grupo de colegas foge do instituto em uma ousada viagem clandestina para reencontrar o amigo Stallone, que vive no Uruguai em meio a uma disputa pela herança de um hotel. A bordo de um avião de carga rumo a Punta del Este, o que deveria ser apenas uma visita transforma-se em uma perigosa aventura quando cruzam o caminho de contrabandistas de pedras preciosas.

Mantendo o DNA de inclusão e representatividade, “Colegas e o Herdeiro” amplia o escopo com um elenco formado por dezenas de atores com síndrome de Down, autismo, síndrome de Williams e outras deficiências intelectuais. O filme reforça a missão de dar protagonismo e visibilidade a esses talentos. A construção desse elenco começou com a procura por todo o Brasil, que buscou PCDs para além dos atores e atrizes com síndrome de Down e contou com a participação de mais de 70 jovens em papéis coadjuvantes e figuração. O filme conta com Ariel Goldenberg, Breno Viola, Rita Pokk, João Vitor de Paiva Bittencourt, Deto Montenegro, Luiza Godoi, Thogun Teixeira e Fafy Siqueira.

Em julho de 2025, “Colegas e o Herdeiro” teve sua estreia internacional na Rússia, durante o Zerkalo International Film Festival, na cidade de Ivanovo. Já em outubro do mesmo ano, o filme estreou nos Estados Unidos, no Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), vencendo o Prêmio Especial do Júri. Logo depois, a produção foi exibida em Orlando durante o LABRFF-Orlando, onde conquistou o prêmio de Melhor Fotografia, além de integrar a seleção da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo com sessões na Mostrinha, voltada ao público infanto-juvenil. Em maio de 2026, o longa competiu na Sibéria (Rússia), no Hero International Film Festival, evento dedicado a produções com heróis que servem de exemplo para a nova geração, onde consagrou-se vencedor na categoria de Melhor Longa-Metragem para Crianças e Jovens. Recentemente, participou ainda da mostra não-competitiva do Bonito CineSur, festival de cinema sul-americano em Bonito (MS).