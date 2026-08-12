“Eclipse”, de Djin Sganzerla, estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe, no dia 13 de agosto, às 22h, o longa-metragem inédito “Eclipse”, dirigido, co-roteirizado e estrelado por Djin Sganzerla. Em seu segundo longa-metragem como diretora, Djin se propõe a investigar as camadas de um país marcado pelo machismo e pelo constante e silencioso medo que as mulheres sentem diante da violência.

Com Sergio Guizé, Lian Gaia, Selma Egrei, Helena Ignez e Luís Melo, o longa conta a história de Cleo (Djin Sganzerla), uma astrônoma grávida de 43 anos, que reencontra sua meia-irmã Nalu (Lian Gaia), o que desperta memórias reprimidas e expõe a violência e relações abusivas do passado e do presente das duas.

Em paralelo à narrativa da irmã, Cleo descobre atividades suspeitas no computador do marido (Sergio Guizé) e, com a ajuda de Nalu, investiga o que parece ser um passatempo sombrio e devastador, que coloca o casamento e a própria maternidade na mira de um sistema patriarcal.

“Eclipse” foi exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2025.