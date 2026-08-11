Lula recebe equipe do filme “Honestino”, UNE e familiares do líder estudantil no Palácio da Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva receberam, nesta segunda-feira, no Cine Alvorada, dirigentes e integrantes da União Nacional dos Estudantes (UNE) e a equipe do filme e de familiares de Honestino Guimarães, reunidos para acompanhar a sessão que antecede a chegada do longa às salas de cinema de todo o Brasil neste fim de semana.

Estrelado por Bruno Gagliasso e dirigido por Aurélio Michiles, o filme mistura documentário e ficção para reconstituir a trajetória de Honestino Guimarães, líder estudantil da geração de 1968, presidente da UNE e aluno da Universidade de Brasília (UnB). Preso cinco vezes por sua militância, Honestino foi sequestrado pela ditadura em 1973, aos 26 anos, e é um dos centenas de desaparecidos políticos do regime militar — seus restos mortais nunca foram encontrados.

A narrativa se apoia em cartas, poemas e imagens de arquivo do próprio Honestino, além de depoimentos de familiares, amigos e companheiros de militância, como Almino Afonso, Jorge Bodanzky e Franklin Martins. As cenas dramatizadas ficam a cargo de Bruno Gagliasso, que interpreta o líder estudantil.

A presença de familiares de Honestino e da equipe do filme na sessão reforçou o caráter de memória e homenagem da pré-estreia, que reuniu diferentes gerações em torno da história de um dos principais símbolos da resistência estudantil à ditadura militar no Brasil.

Antes de sua estreia comercial, “Honestino” já havia passado pelo circuito de festivais, com exibições no Festival do Rio, onde recebeu o Troféu Redentor de Melhor Montagem, e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.