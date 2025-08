“A Melhor Mãe do Mundo” recebe sessão especial com debate da Folha de São Paulo

Na próxima quarta-feira, dia 6 de agosto, no Reag Belas Artes, em São Paulo o novo longa de Anna Muylaert, “A Melhor Mãe do Mundo”, ganhará uma sessão especial e gratuita, dentro do projeto Sessão Debate Folha, com distribuição da +Galeria. A exibição será às 19h, seguida de um debate com a participação da diretora, da protagonista Shirley Cruz e da psicanalista Vera Iaconelli, sob mediação da repórter Catarina Ferreira, da Folha de S. Paulo.

“A Melhor Mãe do Mundo” traz Shirley Cruz no papel de Gal, uma mãe catadora de materiais recicláveis, que foge de uma relação abusiva com seu marido Leandro, vivido por Seu Jorge. Com os dois filhos pequenos, interpretados por Rihanna Barbosa e Benin Ayo, Gal transforma uma fuga desesperada em uma jornada de coragem, resistência e amor incondicional pelas ruas de São Paulo.

Em sua carreira, Muylaert tem abordado o tema sob diversas perspectivas, como por exemplo em “Que Horas Ela Volta?” (2015), onde expõe as tensões de classe, ou “Durval Discos” (2002), em que a maternidade aparece marcada pela loucura e dependência emocional.

O longa tem coprodução da +Galeria e do grupo Telefilms, e produção da Biônica Filmes. Os ingressos para a Sessão Debate Folha são gratuitos e podem ser retirados na bilheteria a partir de uma hora antes do início da sessão.