Longa “O Barco e o Rio” inicia filmagens em Manaus

“O Barco e o Rio” começou a ser gravado em Manaus, em uma coprodução Bahia e Amazonas, representada pelas empresas Têm Dendê Produções e Cidade Flutuante. O filme é uma adaptação de um curta, e ganha roteiro e direção de Bernardo Ale Abinader, com produção executiva de Vânia Lima. No filme, Vera, uma mulher evangélica, quer alcançar o modelo de família tradicional cristã, mas, durante uma missão evangelizadora pelos rios da Amazônia, ela é confrontada com suas escolhas e sua vida.

Vera vive em Manaus ao lado do marido, o pastor Sebastião, com quem deseja ter filhos. Ele a convence a embarcar em uma viagem de evangelização pelo interior da floresta para ajudá-lo a ingressar em uma nova congregação e ganhar mais dinheiro. Ao conhecer Kauany, uma mulher independente, mecânica de barcos que passa a fazer parte da tripulação, Vera começa a repensar suas ideias sobre casamento e seu passado ribeirinho.

A protagonista é vivida pela atriz manauara Isabela Catão (“O Último Azul” e “Motel Destino”), que divide a cena com o ator indígena Abrão Mayoruna (“Aruanas”, Globoplay), como Sebastião, e Carolinne Nunes (que esteve também no curta “O Barco e o Rio”), como Kauany. O elenco traz Leo Bittencourt (“Rensga Hits”, série da Globoplay); Alice Toledo, Denis Lopes e José Henrique Oliveira. A direção de fotografia é de Valentina Ricardo e a direção de produção de Clemilson Farias e Carlos Barbosa.

Como curta-metragem, “O Barco e o Rio” ganhou cinco Kikitos do Festival de Cinema de Gramado, como Melhor Direção, Melhor Filme do Júri Popular, Melhor Filme de Curta, Melhor Direção de Arte e Melhor Fotografia. Já o projeto do longa percorreu eventos de mercado com premiações no Brasil, Colômbia e França, tendo passado duas vezes pelo Festival de Cannes – no ano passado, em um laboratório, e neste ano no “Marché du Film”, espaço onde foi possível conectar pontes de produção.

“O Barco e o Rio” tem previsão de estreia para 2027 e contou com recursos da Lei Paulo Gustavo/Manaus e Fundo Setorial do Audiovisual via BRDE/Ancine.