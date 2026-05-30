Mostra apresenta a maior retrospectiva da carreira de Antonio Pitanga

Foto © Leandro Tumenas

O Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB RJ) apresenta, a partir de 3 de junho, a Mostra Pitanga, maior retrospectiva cinematográfica já realizada sobre a trajetória do ator, diretor e ícone do Cinema Novo Antonio Pitanga. Ao longo de quatro semanas, o público poderá assistir, gratuitamente, a 38 filmes, entre longas, médias e curtas-metragens, que atravessam diferentes momentos do cinema brasileiro e ajudam a contar a história de um dos artistas fundamentais para a consolidação do protagonismo negro nas telas do país. Com curadoria de Camila Pitanga e Thiago Ortman, a programação reúne sessões comentadas, debates, curso gratuito, leitura dramática e um catálogo inédito da mostra sobre a carreira do homenageado. O projeto é realizado pela Lúdica Produções, com coordenação geral de Diogo Cavour e produção executiva de Ana Gabriela Dickstein.

A retrospectiva revisita obras centrais do Cinema Novo, movimento do qual Pitanga foi um dos rostos mais marcantes, como “Barravento” (1962), de Glauber Rocha; “Ganga Zumba” (1963) e “A Grande Cidade” (1966), de Cacá Diegues; além de “O Pagador de Promessas” (1962), de Anselmo Duarte, primeiro filme brasileiro a concorrer ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e único da história a conquistar o prêmio máximo do Festival de Cannes (hoje denominado Palma de Ouro).

O percurso também joga luz sobre títulos raros da filmografia do ator, como o curta-metragem “Colagem” (1968), de David Neves, o longa “Uma Nega Chamada Tereza” (1973), de Fernando Coni Campos, obra que tem a presença performática de Jorge Ben, e ainda o contemporâneo “Bom Dia, Eternidade”, único filme de Rogério de Moura, falecido em 2024. Além disso, serão exibidos filmes em versões restauradas em 4K, como “A Grande Feira” (1961) e “Tocaia no Asfalto” (1962), dois longas do cineasta baiano Roberto Pires, precursor do Cinema Novo.

Entre os destaques da retrospectiva também está “Malês” (2025), longa mais recente dirigido pelo homenageado e vencedor do Troféu Jangada de Melhor Filme no Festival de Cinema Brasileiro de Paris, um dos muitos reconhecimentos ao longo de sua trajetória em festivais. O filme terá sessões especiais, uma delas acessível e outra voltada para estudantes. A programação terá ainda sessões comentadas de “A Grande Cidade” (1966), com a participação do gerente da Cinemateca do MAM Rio, Hernani Heffner, e do documentário “Fernando Coni Campos: Cada um Vive como Sonha” (2025), com os realizadores Luis Abramo e Pedro Rossi. Fernando Coni Campos trabalhou com Pitanga em boa parte de sua obra e o filme celebra o ator com grande presença.

A mostra propõe um mergulho no papel de Antonio Pitanga em momentos decisivos da cultura brasileira. Desde “Bahia de Todos os Santos” (1960), de José Hipólito Trigueirinho Neto, obra que lhe rendeu o nome artístico “Pitanga”, o ator baiano esteve ligado às transformações do cinema nacional. Ao longo dos anos 60, atuou em filmes centrais do Cinema Novo, movimento de renovação estética e política do cinema brasileiro marcado por narrativas voltadas às desigualdades sociais e às tensões do país.

No Rio de Janeiro, passou a atuar em obras que abordavam questões sociais e raciais em meio à ditadura militar, como “A Mulher de Todos” (1969), de Rogério Sganzerla, e “Jardim de Guerra” (1970), de Neville d’Almeida. Neste último, a cena em que proferia um monólogo antirracista foi censurada pelo governo da época. Em “Na Boca do Mundo” (1978), sua estreia na direção, Pitanga se une a Zózimo Bulbul e Waldyr Onofre como parte de uma geração pioneira de diretores pretos que ajudaram a abrir espaço para o cinema de realização negra no Brasil.

A trajetória de Antonio Pitanga também atravessa o teatro e a militância cultural. Como parte da programação, a mostra promove a leitura dramática de “O Poder Negro” (1967), espetáculo de LeRoi Jones censurado durante a ditadura militar em sua montagem brasileira, realizada pelo Teatro Oficina e dirigida por Fernando Peixoto. A leitura será feita integralmente por Ítala Nandi e Pitanga, atores originais da peça, em um reencontro histórico que marca a primeira releitura do texto pelos protagonistas desde a montagem original.

O público também poderá participar do curso gratuito “Oferendas narrativas para uma história dos cinemas negros no Brasil”, ministrado pela pesquisadora e curadora de cinema Janaína Oliveira. O curso visa abrir caminho para possibilidades de reflexões sobre as cinematografias negras no país para além dos debates com base no binômio representação/representatividade, tão presente nas ponderações e práticas atuais. Referência nos estudos sobre cinemas negros e africanos, Janaína é professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), professora do PPGCine (da UFF) e consultora da JustFilms – Fundação Ford. As inscrições podem ser feitas através do link https://bit.ly/mostrapitanga.

A programação reúne ainda mesas de debate, como “A escrita com o corpo: cinema, política e a questão racial no trabalho de Pitanga”, com participação da fotógrafa, diretora e roteirista Safira Moreira e da cineasta, coreógrafa, curadora e pesquisadora Carmen Luz; e “Pitanga e o seu legado”, com mediação da jornalista Maju Coutinho e participação da atriz e poeta Elisa Lucinda, do crítico de cinema Juliano Gomes e do homenageado, Antonio Pitanga.

Complementando a programação, a mostra apresenta seu catálogo inédito sobre a carreira do homenageado. A publicação reúne entrevistas, críticas históricas e textos inéditos, produzidos especialmente para o catálogo, de autores como Joel Zito Araújo, Carmen Luz e Tatiana Carvalho Costa. O livro traz também textos de pesquisadores e críticos, como Jean-Claude Bernardet, José Carlos Avellar e Alex Viany, além de escritos de cineastas como Glauber Rocha e Rogério Sganzerla. O material ainda apresenta fotos de bastidores, documentos de arquivo e textos escritos pelo próprio Pitanga. Na apresentação de quatro ingressos de filmes ou atividades da mostra, os visitantes ganharão um livro-catálogo.

Mostra Pitanga

Data: 3 a 29 de junho

Local: Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro – CCBB RJ – Rua Primeiro de Março, 66, Centro, Rio de Janeiro/RJ

Entrada: gratuita mediante ingressos disponíveis na bilheteria física ou no site do CCBB (bb.com.br/cultura)