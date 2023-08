Karim Aïnouz inicia as filmagens do thriller erótico “Motel Destino”

Foto: Karim Aïnouz © Maria Lobo

Elemento recorrente na filmografia de Karim Aïnouz, o erotismo é o pano de fundo de “Motel Destino”, seu oitavo longa de ficção. O novo trabalho, cujas filmagens se iniciaram no dia 31 de julho, também representa um retorno do cineasta às próprias raízes. Após ter rodado, no ano passado, a sua primeira produção internacional em inglês, o inédito “Firebrand”, estrelado por Alicia Vikander e Jude Law, ele agora se volta para as cores fortes e vibrantes do Ceará, seu estado natal, para dar a tônica visual-narrativa da nova obra. Dois talentos locais, Iago Xavier e Nataly Rocha, selecionados por teste entre mais de 500 atores, protagonizam a trama ao lado de Fábio Assunção.

“Eu imagino um filme de cores incendiárias, de corpos suados e rijos de tesão. Onde o desejo é maior que tudo, é razão e finalidade. Sob um céu azul e mar infinitos, os personagens brilham de suor e vontade, e não resistem à tentação de poder ser finalmente donos dos próprios destinos. Em uma coreografia do desejo, eles se consomem para a vida e para a morte sob o laranja e verde intensos do equador”, resume o diretor.

O estabelecimento de beira de estrada que dá título ao filme é, segundo Karim, “o principal personagem do enredo” e o local onde se entrecruzam questões crônicas da realidade brasileira. É um retrato íntimo de uma juventude que teve seu futuro roubado por uma elite tóxica e esmagadora, contra a qual a insurreição e a violência são, não raramente, a saída possível.

“Poderia resumir ‘Motel Destino’ como um thriller erótico, mas ele é, antes de tudo, uma história de amor. O amor entre um jovem periférico que vive à revelia de um sistema que o quer morto e uma mulher que resiste aos atentados do patriarcado contra a sua própria vida”, adianta Aïnouz, vencedor do prêmio Un Certain Regard no Festival de Cannes, com “A Vida Invisível”, em 2019. “Motel é a saga brasileira do encontro de uma pessoa em fuga, absolutamente desamparada, com outra que está sendo massacrada em um casamento abusivo.”

A narrativa nasceu da parceria de Karim com o Laboratório de Cinema da Porto Iracema das Artes, escola de formação em artes da Secretaria de Cultura do Ceará, gerida em parceria com o Instituto Dragão do Mar, com sede em Fortaleza. O diretor é um dos criadores do laboratório, o Cena 15, onde atuou como tutor durante nove anos e do qual hoje é mentor. Foi lá que ele descobriu e convidou o roteirista cearense Wislan Esmeraldo para desenvolver o roteiro do projeto. Mais tarde, Maurício Zacharias se juntou ao processo, repetindo a parceria realizada com o cineasta em “Madame Satã” e “O Céu de Suely”.

A francesa Hélène Louvart, presente nos créditos de “A Vida Invisível” e “Firebrand”, assina a fotografia do novo projeto, enquanto o paranaense Marcos Pedroso (“Madame Satã”, “O Céu de Suely”, “O Abismo Prateado” e “Praia do Futuro”), outro antigo colaborador de Aïnouz, responde pela direção de arte. Além dos três protagonistas já mencionados, completam o elenco Renan Capivara, Yuri Yamamoto, Fabíola Líper e Jupyra Carvalho.

Antes de “Motel Destino”, o diretor rodou “Firebrand” no Reino Unido, “Marinheiro das Montanhas” e Nardjes A.” na Argélia – previstos para chegarem às telonas nacionais em setembro de 2023 –, “A Vida Invisível” (2019) no Rio e “Aeroporto Central” (2018) em Berlim. Com filmagens divididas entre Brasil e Alemanha, “Praia do Futuro” (2014) foi o último projeto realizado por Karim em solo cearense. Na sequência do atual longa-metragem, o diretor voltará a atenção a “Rosebushpruning”, seu segundo projeto em língua inglesa. Anunciado no Festival de Cannes deste ano, o filme será estrelado por Kristen Stewart (“Spencer”), Josh O’Connor (“The Crown”) e Elle Fanning (“The Great”), com filmagens previstas para o início de 2024.

“Motel Destino” é uma produção da Cinema Inflamável e Gullane, em coprodução com Globo Filmes, Telecine, Canal Brasil, Maneki Films (França) e The Match Factory (Alemanha), com apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. O longa-metragem tem produção associada da Brouhaha Entertainment e Written Rock, ambas do Reino Unido, e distribuição nacional da Pandora Filmes.