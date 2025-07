Mostra de Hirokazu Kore-eda, no CCBB RJ, promove curso gratuito sobre a obra do cineasta japonês

Foto: Cena de “O que Eu Mais Desejo”

A programação da terceira semana da mostra O Cinema de Hirokazu Kore-eda, que acontece no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro, até 11 de agosto, começa com um curso gratuito, ministrado pelo pesquisador Hernani Heffner, de 30 de julho a 1º de agosto, das 14h às 17h. Nas três aulas, Hernani percorrerá a obra de Kore-eda, dos documentários para TV aos longas que o colocaram como um nome de destaque do cenário contemporâneo, discorrendo também sobre suas influências dentro e fora do cinema japonês. Para participar do curso, basta retirar o ingresso na bilheteria ou no site do CCBB RJ, no dia de cada aula, a partir das 9h.

O Cinema de Hirokazu Kore-eda apresenta um panorama da trajetória do prestigiado diretor japonês, premiado em diversos festivais internacionais. Com curadoria de Raquel Gandra, a mostra exibe uma seleção de 28 obras, que inclui desde seus primeiros trabalhos para a TV, nos anos 90, até seus últimos longas e um curta-metragem, realizado em 2025. O público está tendo a chance de assistir filmes inéditos, documentários, obras emblemáticas e as raras produções realizadas fora do Japão. A mostra estreou no CCBB Brasília e segue para o CCBB São Paulo nos próximos meses.

O cinema de Kore-eda é, ao mesmo tempo, delicado e comprometido com o exame dos mais dolorosos e genuínos afetos humanos, com um estilo de direção discreto e minucioso em sua simplicidade. Além da direção, Kore-eda assina o roteiro e a montagem da maioria dos seus filmes, o que destaca a sua inteligência e os mecanismos de sua linguagem cinematográfica. Ele gravou um vídeo, que está nas redes sociais do CCBB e da Firula Filmes, produtora da mostra, e sendo exibido na abertura de cada sessão, convidando o público da mostra a assistir mais de um filme – “com sorte, espero que encontrem ao menos um filme que realmente gostem. Ficarei muito feliz se isso acontecer. E que possamos um dia nos encontrar aí no Brasil”.

Nascido em Tóquio, em 1962, Hirokazu Kore-eda foi criado em uma sociedade tradicional, patriarcal e conservadora. O diretor acompanha a recente turbulência política e estagnação econômica do Japão, a emergência do documentário contemporâneo, as mudanças na família e a perda dos vínculos sociais. Em seus filmes, assume o desafio de colocar em relevo as contradições e ambiguidades da cultura e de nos fazer perceber que mesmo uma sociedade rica e avançada tecnologicamente depende de valores e afetos que têm origem na vida comunitária.

A retrospectiva apresenta todos os filmes dirigidos por Kore-eda para o cinema, títulos como a sua estreia na tela grande, “Maborosi – A Luz da Ilusão” (1995), baseado no romance original escrito por Miyamoto Teru, que ganhou o Osella de Ouro do Festival de Veneza; “Depois da Vida” (1998), seu primeiro grande sucesso internacional; “Ninguém Pode Saber” (2004), pelo qual Yagira Yuya se tornou a pessoa mais jovem a receber o prêmio de Melhor Ator do Festival de Cannes; “Pais e Filhos” (2013), um sucesso de bilheteria que venceu o Prêmio do Júri do Festival de Cannes e o Prêmio do Público da Mostra de São Paulo; um dos seus filmes mais conhecidos no Brasil, “Assunto de Família” (2018), que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes e o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no Festival de Veneza, entre muitos outros, além de ter sido indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro; e, seu mais recente longa-metragem, “Monstro” (2023), que conta com a última trilha sonora criada por Ryuichi Sakamoto, a quem o filme é dedicado.

A mostra também apresenta os filmes que Kore-eda dirigiu fora do Japão, como “A Verdade” (2019), produzido na França, com as estrelas Catherine Deneuve e Juliette Binoche, que abriu o Festival de Veneza. E, ainda, um curta-metragem feito com um aparelho de celular (“Última Cena”, 2025); além de “O Mundo de Acordo com Hirokazu Kore-eda” (2013), um ensaio dirigido por Kogonada sobre os filmes de Kore-eda, entre outras obras.

A mostra O Cinema de Hirokazu Kore-eda promoverá um debate, no dia 8 de agosto, às 18h30, com a curadora Raquel Gandra e os professores João Luiz Vieira e Andréa França. O debate terá tradução para Libras. Será realizada também uma sessão inclusiva, com audiodescrição e Libras, de “Assunto de Família”, no dia 2 de agosto, às 15h.

O Cinema de Hirokazu Kore-eda

Data: até 11 de agosto

Local: Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro – Rua Primeiro de Março 66, Centro – (21) 3808-2020 / Sala de Cinema 1 (102 lugares, sendo 4 para cadeirantes)

Entrada: franca – ingressos disponibilizados às 9h do dia da sessão na bilheteria física ou em bb.com.br/cultura.