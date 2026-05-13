“O Rei da Internet” retrata um dos maiores hackers do Brasil

Nesta quinta-feira, 14 de maio, chega com exclusividade nos cinemas de todo o país “O Rei da Internet”, longa-metragem estrelado por João Guilherme que vive nas telonas um dos maiores hackers brasileiros, Daniel Nascimento. Baseado em fatos reais, a direção é de Fabrício Bittar (“Como Hackear seu Chefe”, “Como se Tornar o Pior Aluno da Escola”), que também assina o roteiro com Vinícius Perez. O elenco ainda conta com Marcelo Serrado, no papel de mentor de Daniel e chefe da quadrilha; Emílio de Mello e Bia Seidl, interpretando os pais de Daniel; Débora Ozório, como a namorada; além de Adriano Garib, Kaik Pereira, Clarissa Muller, André Ramiro e Eri Johnson.

Distribuído pela Manequim Filmes (selo da Vitrine Filmes), que também assina a coprodução com Telecine e Clube Filmes, “O Rei da Internet” mostra o que um adolescente é capaz de fazer com tanto dinheiro em mãos e sem nenhum juízo.

O filme conta como Daniel se tornou um dos maiores hackers do Brasil ao invadir servidores nacionais e internacionais, fazer parte de uma organização criminosa que movimentou milhões de reais, viveu intensamente uma vida de ostentação e foi alvo da primeira grande operação da Polícia Federal contra crimes virtuais. Tudo isso antes de completar 17 anos. Em uma aventura dramática, a trama traz ação, com motos, carros, festas, além de um quê de saudosismo do tempo em que os computadores ainda usavam disquetes e ‘hacker’ era uma palavra nova no dicionário.