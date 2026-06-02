Moscow Film Cluster reforça presença internacional e amplia parcerias no Rio2C no Brasil

A Moscow Film Cluster fez sua estreia no Rio2C, uma das mais importantes plataformas de negócios da América Latina para o audiovisual e as indústrias criativas, que reúne anualmente, no Rio de Janeiro, representantes do cinema, da televisão, do streaming, da mídia e da produção de conteúdo. A participação no Rio2C marcou o primeiro movimento estruturado de Moscou em direção aos mercados brasileiro e latino-americano. Ao longo do evento, ficou evidente o interesse da indústria regional por formas de cooperação voltadas à produção audiovisual, abrangendo serviços de produção, pós-produção e recursos tecnológicos especializados.

No Rio2C, a Moscow Film Cluster apresentou o conjunto de recursos que compõem seu ecossistema audiovisual, incluindo rebates de até 45%, serviços de pós-produção e efeitos visuais, produção virtual, infraestrutura de estúdios e o parque cinematográfico Moskino. Ao longo dos dias do evento, a delegação realizou mais de 200 reuniões com representantes da indústria audiovisual brasileira e latino-americana. Os encontros evidenciaram o interesse do setor por novas parcerias, modelos de coprodução e pela incorporação de serviços especializados capazes de complementar estruturas de produção já estabelecidas na região.

Outro destaque da programação foi a sessão promovida pela Moscow Film Cluster, “Ecosystems: Moscow’s Pivot as a Global Hub for Audiovisual”. O debate abordou a estratégia de Moscou para consolidar um ecossistema integrado de produção audiovisual, capaz de atender projetos de cinema, séries e conteúdo digital em diferentes etapas – das locações e estúdios à produção virtual, aos efeitos visuais e aos serviços voltados a parcerias internacionais. A sessão foi mediada pelo diretor brasileiro Pedro Belchior, ex-Senior Creative Executive da Amazon MGM Studios no Brasil. Participaram também George Prokopov, CEO da Moskino, o produtor brasileiro JP Jacobsen e Yuriy Yarushnikov, fundador da XOVP. A diversidade de perspectivas permitiu uma troca de experiências voltada a questões práticas da colaboração internacional, reunindo visões complementares dos mercados brasileiro e russo.

Na sessão, Yuriy Yarushnikov apresentou as soluções tecnológicas da XOVP voltadas à colaboração remota, permitindo que produtoras e equipes criativas de diferentes países trabalhem com parceiros sediados em Moscou a partir de qualquer lugar do mundo. Entre os recursos apresentados estão o Banco de Cenários da Rússia, uma biblioteca de ambientes capturados em 360 graus voltada à produção virtual, aos efeitos visuais e às filmagens híbridas; ferramentas que permitem a colaboração remota com equipes russas de computação gráfica e VFX; soluções baseadas em inteligência artificial para a criação de conteúdo, personagens digitais e ambientes virtuais; além do desenvolvimento de cenários e locações digitais em Unreal Engine para projetos de produção virtual.

Ao longo de todo o Rio2C, o estande da Moscow Film Cluster serviu como ponto de encontro para produtores, representantes de estúdios, plataformas e organizações do setor audiovisual. Uma das atrações mais procuradas foi a experiência em realidade virtual desenvolvida em parceria com a XOVP. Mais de mil visitantes passaram pelo espaço dedicado à atividade, que permitia explorar virtualmente as locações do parque cinematográfico Moskino e conhecer uma das principais áreas de filmagem que integram a infraestrutura do cluster. O estande também recebeu a visita da atriz e apresentadora brasileira Adriana Lessa, conhecida do público por sua atuação na novela “O Clone”.

“O Rio2C representou nossa primeira aproximação estruturada com o mercado latino-americano, e pudemos perceber que a indústria audiovisual brasileira – assim como a da região como um todo – está aberta ao diálogo e à construção de parcerias concretas. Os temas que despertaram maior interesse foram justamente aqueles ligados à operação dos projetos, como rebates, produção de serviços, pós-produção, efeitos visuais e produção virtual. Para nós, isso confirma que Moscou tem potencial para desenvolver relações internacionais de longo prazo, e pretendemos dar continuidade a esse trabalho”, afirmou George Prokopov, CEO da Moscow Film Cluster.

A edição de 2026 do Rio2C voltou a reunir representantes do poder público, da indústria audiovisual e do setor cultural, reafirmando seu papel como uma das principais plataformas internacionais de debate e negócios da economia criativa. Durante o evento, realizado na Cidade das Artes, foi lançada a plataforma pública de streaming Tela Brasil, em cerimônia que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Cultura Margareth Menezes. Nesse contexto, a participação da Moscow Film Cluster no Rio2C contribuiu para ampliar o diálogo com o mercado audiovisual brasileiro e latino-americano, aproximando profissionais, empresas e instituições dos dois lados.