CineSesc exibe retrospectiva do cineasta finlandês Aki Kaurismäki

Foto © Anssi Lauri

De 30 de julho a 12 de agosto, o CineSesc apresenta a Retrospectiva Aki Kaurismäki, nome fundamental para entender o cinema contemporâneo mundial e frequentador assíduo dos principais festivais do mundo, como Cannes, Berlim e Veneza. Com realização do Sesc São Paulo, a mostra reúne todos os 18 longas de ficção para o cinema dirigidos pelo finlandês, um mestre do minimalismo que aponta a melancolia e o absurdo no cotidiano das pessoas comuns.

Ao longo da retrospectiva, o público poderá acompanhar a construção de um universo cinematográfico singular, habitado por trabalhadores desempregados, artistas sem dinheiro, refugiados, pequenos comerciantes, casais improváveis e pessoas que tentam recomeçar diante de perdas e formas diversas de exclusão. Kaurismäki observa a dureza da vida cotidiana sem abrir mão do humor, da dignidade e da possibilidade de solidariedade.

Para o curador Gustavo Galvão, Kaurismäki é um autor de cinema, de identidade tão marcante a ponto de ser reconhecível por um único plano ou fotograma. Seu cinema constrói uma linguagem própria, em que drama, absurdo, comédia e crítica social convivem em filmes minimalistas, mas profundamente afetuosos com as figuras que retrata.

A programação reúne obras de diferentes fases do diretor, incluindo “Folhas de Outono”, Prêmio do Júri em Cannes 2023, “O Porto”, Prêmio FIPRESCI em Cannes 2011, e “O Outro Lado da Esperança”, vencedor do prêmio de Melhor Direção no Festival de Berlim 2017. Também integram a mostra clássicos como “Sombras no Paraíso”, “Ariel”, “A Garota da Fábrica de Caixas de Fósforos”, “Contratei um Matador Profissional”, “A Vida Boemia” e “O Homem sem Passado”.

A programação completa da mostra pode ser conderida em sescsp.org.br/retrospectivaakikaurismaki.

Retrospectiva Aki Kaurismäki

Data: 30 de julho a 12 de agosto

Local: CineSesc – Rua Augusta, 2075 – São Paulo

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) R$ 10,00 (meia) R$ 6,00 (credencial plena)