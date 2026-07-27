Camila Pitanga protagonizará cinebiografia de Clara Nunes

Foto © Raphael Tepedino

Camila Pitanga interpretará Clara Nunes, um dos maiores ícones da MPB, nos cinemas. Intitulada “Clara”, a cinebiografia acompanhará a trajetória da cantora no Rio de Janeiro, na década de 1970, retratando como ela desafiou as pré-concepções de um mercado relutante e redefiniu não só o lugar do samba e das mulheres na música, como também colocou o país para pensar sobre sua própria identidade.

“Clara” é um projeto da Matizar Filmes com a Paraguassu, produtora da atriz, em coprodução com a H2O Produções e distribuição da H2O Films. O longa terá roteiro de Janaína Tokitaka e Flavia Vieira, dupla também responsável pelo roteiro de “A Menina que Voa”, cinebiografia da ginasta Daiane dos Santos.

Celebrada até hoje um dos maiores nomes do samba, Clara Nunes foi responsável por popularizar o gênero no país, com canções como “O Mar Serenou”, “Conto de Areia” e “Canto das Três Raças” e com suas pesquisas sobre as tradições afro-brasileiras. Ela também fez história no Brasil ao se tornar a primeira cantora a vender mais de 100 mil cópias de um disco, abrindo caminho para outras intérpretes que até então enfrentavam muita resistência de uma indústria musical dominada por homens.