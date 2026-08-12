Academia Brasileira de Cinema prorroga inscrições para filmes que vão concorrer a uma vaga no Oscar 2027

As inscrições para os filmes que vão concorrer a uma vaga entre os indicados ao prêmio de Melhor Longa-Metragem Internacional na 99ª edição do Oscar foram prorrogadas e podem ser feitas até a próxima segunda, dia 17 de agosto. A Academia Brasileira de Cinema é a única entidade responsável pela seleção do filme brasileiro que concorre a uma indicação na categoria Melhor Filme Internacional. As inscrições podem ser feitas através deste site.

A Comissão de Seleção, composta por 15 membros titulares, sendo 12 eleitos em votação entre os sócios da academia e três indicados pela diretoria, irá se reunir no dia 9 de setembro para a escolha de uma pré-lista de seis títulos. A decisão final do título escolhido será anunciada no dia 16 de setembro. A cerimônia do Oscar será realizada no dia 14 de março de 2027.

Podem ser inscritos filmes que estrearam em salas de cinema entre 1º de outubro de 2025 e 30 de setembro de 2026 e estiveram em cartaz por pelo menos sete dias consecutivos em cinemas comerciais, com fins lucrativos em benefício de seu produtor e exibidor. É necessário o envio da cópia do Certificado de Produto Brasileiro (CPB) do filme fornecido pela Ancine, de documentos que comprovem a exibição comercial do filme durante sete dias consecutivos, de sinopse, ficha técnica, trailer, cartaz, press kit e três fotos do filme. Os filmes candidatos não podem ter sido exibidos em televisão aberta, fechada ou plataformas OTT/Streaming antes de seu lançamento comercial nas salas de cinemas. Caso os produtores da obra não sejam associados à Academia Brasileira de Cinema, haverá cobrança de taxa de inscrição.