Carolina Dieckmann será a protagonista do filme “(Des)controle”

Carolina Dieckmann será a protagonista de “(Des)controle”, novo longa da Migdal Filmes que começa a ser rodado em novembro no Rio de Janeiro. Rosane Svartman, autora de novelas da TV Globo, está de volta à direção de cinema para rodar esse que será seu sétimo longa. Com codireção de Carol Minêm, “(Des)controle” tem argumento de Iafa Britz, que assina o roteiro com Felipe Sholl e com colaboração de Bia Crespo. O filme é uma coprodução com a Sony Pictures e a Elo Studios, que também farão a distribuição.

“(Des)controle” é uma dramédia que acompanha a história de Kátia Klein, escritora de 45 anos que vive uma crise criativa e está sobrecarregada pelas pressões em casa e no trabalho. Em busca de um alívio, ela passa de uma simples taça de vinho ao descontrole total e ao alcoolismo, sem perceber.