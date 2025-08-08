“Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil” será exibido gratuitamente no Circuito Araújo no dia 16 de agosto
“Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil” será exibido, no dia 16 de agosto, no Circuito Araújo, em 29 salas, com exibição gratuita para grupos escolares e populações carentes. O Circuito Araújo realiza uma sessão mensal gratuita voltada para o Incentivo ao Cinema Nacional que contempla instituições que atendem comunidades vulneráveis e escolas. A ideia do projeto é disponibilizar ingressos cortesia para estimular a formação do público no cinema nacional.
O filme, dirigido por João Amorim, foi lançado nos cinemas recentemente e está em cartaz em 44 salas, em 36 cidades. Essa semana o longa começou a ser exibido no Instituto Moreira Salles e agora também participa do Circuito Spcine. Após trajetória em 28 festivais brasileiros e internacionais, onde garantiu 9 prêmios, incluindo o de Melhor Filme Infantojuvenil, no FESTin, Melhor Longa-Metragem Documentário Ambiental, no New York Documentary Film Awards 2024, e Melhor Diretor de Longa-Metragem, no Portugal Indie Film Festival 2024, o filme segue para sua terceira semana em cartaz.
Confira a lista dos cinemas do Circuito Araújo contemplados pelo projeto:
Araçatuba (SP)
Cine Araçatuba
Bauru (SP)
Multiplex Bauru Shopping
Boa Vista (RR)
Multiplex Pátio Roraima
Botucatu (SP)
Multiplex Park Botucatu
Cabo Frio (RJ)
Multiplex Park Lagos
Campinas (SP)
Multiplex Parque das Bandeiras
Campos dos Goytacazes (RJ)
Multiplex Partage Campos Shopping
Cuiabá (MT)
Multiplex Pantanal
Dourados (MS)
Cine Dourados
Duque de Caxias (RJ)
Cine Caxias
Itu (SP)
Itu Cine Plaza Shopping
Londrina (PR)
Multiplex Catuaí
Manaus (AM)
Multiplex Via Norte
Maringá (PR)
Cine Avenida
Multiplex Catuaí Maringá
Mauá (SP)
Multiplex Plaza Shopping
Piracicaba (SP)
Multiplex Shopping Piracicaba
Ponta Grossa (PR)
Multiplex Palladium
Porto Velho (RO)
Cine Porto Velho
Rio Branco (AC)
Multiplex Via Verde
Rio de Janeiro (RJ)
Multiplex Jardim Guadalupe
São Carlos (SP)
Cine Iguatemi
São José do Rio Preto (SP)
Multiplex Rio Preto Shopping
São Paulo (SP)
Multiplex Campo Limpo
Serra (ES)
Multiplex Shopping Mestre Álvaro
Sorocaba (SP)
Multiplex Pátio Cianê
Multiplex Shopping Cidade
Taboão da Serra (SP)
Multiplex Shopping Taboão
Volta Redonda (RJ)
Multiplex Park Sul
