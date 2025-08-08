“Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil” será exibido gratuitamente no Circuito Araújo no dia 16 de agosto

“Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil” será exibido, no dia 16 de agosto, no Circuito Araújo, em 29 salas, com exibição gratuita para grupos escolares e populações carentes. O Circuito Araújo realiza uma sessão mensal gratuita voltada para o Incentivo ao Cinema Nacional que contempla instituições que atendem comunidades vulneráveis e escolas. A ideia do projeto é disponibilizar ingressos cortesia para estimular a formação do público no cinema nacional.

O filme, dirigido por João Amorim, foi lançado nos cinemas recentemente e está em cartaz em 44 salas, em 36 cidades. Essa semana o longa começou a ser exibido no Instituto Moreira Salles e agora também participa do Circuito Spcine. Após trajetória em 28 festivais brasileiros e internacionais, onde garantiu 9 prêmios, incluindo o de Melhor Filme Infantojuvenil, no FESTin, Melhor Longa-Metragem Documentário Ambiental, no New York Documentary Film Awards 2024, e Melhor Diretor de Longa-Metragem, no Portugal Indie Film Festival 2024, o filme segue para sua terceira semana em cartaz.

Confira a lista dos cinemas do Circuito Araújo contemplados pelo projeto:

