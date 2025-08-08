Premiado em Cannes, “O Agente Secreto” é exibido no Palácio da Alvorada

Foto: Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho ao lado do Presidente Lula e da primeira dama Janja © Ricardo Stuckert

Vencedor de quatro prêmios no Festival de Cannes e selecionado para diversos festivais internacionais, “O Agente Secreto” ganhou sessão especial no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira, 7 de agosto. O longa foi apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que conferiu a produção em primeira mão ao lado da primeira-dama Janja, da Ministra da Cultura Margareth Menezes, da secretária do audiovisual Joelma Gonzaga, e convidados.

Embalada pelo frevo, com performance do grupo pernambucano Guerreiros do Passo, a sessão foi acompanhada por parte da equipe responsável pelo filme, incluindo os vencedores dos prêmios de Melhor Diretor e Melhor Ator em Cannes, Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura. Também estiveram presentes Alice Carvalho, Carlos Francisco, Tânia Maria, a produtora Emilie Lesclaux, o diretor assistente Leonardo Lacca, e a distribuidora Silvia Cruz. A comitiva levou ainda a Palma de Ouro de Melhor Direção, recebida em Cannes.

“Como artista e cidadão brasileiro, foi uma honra ser recebido no Palácio da Alvorada pelo Presidente Lula e pela primeira dama Janja. Apresentamos ‘O Agente Secreto’, uma produção brasileira feita com recursos públicos e privados do Brasil, em coprodução com a França, Alemanha e Holanda. Esse filme irá representar o Brasil em quase 100 países como produto brasileiro e tem sido reconhecido artisticamente no exterior. Acredito que o líder de uma nação como o Brasil valorizar brasileiras e brasileiros trabalhadores da Cultura e que colaboram com um sentido de cidadania e de identidade é uma prova prática de Democracia. Grato à Ministra da Cultura Margareth Menezes, à frente de um Ministério que havia sido extinto há poucos anos, trazido de volta por esse governo que entende a importância da produção artística brasileira. Obrigado Vitrine Filmes. Grato ainda pela excelente projeção e som do Cine Alvorada, uma das salas de cinema mais belas que eu já tive a sorte de visitar. Obrigado Oscar Niemeyer!,” declarou Kleber Mendonça Filho.

Organizada pela equipe do Ministério da Cultura — a ministra Margareth Menezes, o secretário-executivo do MinC Márcio Tavares, e a secretária do audiovisual Joelma Gonzaga —, a sessão foi marcada por momentos vibrantes. Além da apresentação do grupo Guerreiros do Passo, que levou o frevo e a cultura pernambucana para o Palácio da Alvorada, Tânia Maria, que brilhou em “Bacurau” e volta a estrelar um longa de Kleber Mendonça Filho em “O Agente Secreto”, assistiu ao filme pela primeira vez na noite de ontem. Já a atriz Alice Carvalho homenageou Preta Gil em seu figurino, com foto da cantora ao lado de Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte — estado em que nasceu.