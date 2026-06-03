“Labirinto dos Garotos Perdidos” chega amanhã nos cinemas

Após participar da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, “Labirinto dos Garotos Perdidos”, dirigido por Matheus Marchetti, estreia amanhã (04/06) nas salas de cinema. Produzida de forma independente, a obra conta com jovens talentos como Giuliano Garutti e Lucas Bocalon, além do próprio diretor, e com a narração da atriz Tuna Dwek. Escolhido para ser o primeiro filme nacional distribuído pela Filmicca nos cinemas, o longa entra em cartaz em 8 capitais do país: Aracaju, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória.

O enredo acompanha Miguel, um jovem do interior recém-chegado à cidade grande, enquanto embarca em uma jornada de descoberta em meio a encontros inusitados e a ameaça de um assassino que ronda as noites da metrópole. Explorando uma atmosfera de desejo e mistério, o filme retrata de forma ousada e desinibida as variadas experiências de se relacionar romântica e sexualmente.

Selecionado para integrar o 22º Fantaspoa, o maior festival dedicado ao cinema fantástico da América Latina, o longa passa por diversos gêneros cinematográficos, como o horror e o romance, a fim de lançar um olhar bem-humorado sobre o mundo dos aplicativos de namoro e dos encontros da juventude atual.