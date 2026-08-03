FAM anuncia os primeiros filmes selecionados de sua edição comemorativa de 30 anos

Foto: “Gaita”, de Michele Diniz

O Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM comemora, em 2026, três décadas de história voltando às origens. Na edição que marca os 30 anos, o FAM retorna ao Centro da cidade e ocupa o Teatro Álvaro de Carvalho – TAC, um dos patrimônios culturais mais importantes da cidade. Nesta segunda-feira (3), a Associação Cultural Panvision divulgou os filmes da seleção oficial que integrarão as mostras competitivas e anunciou o Teatro Álvaro de Carvalho, o TAC, como palco da edição comemorativa, que será realizada de 3 a 9 de setembro.

Depois de três décadas promovendo o encontro entre o público e o cinema latino-americano, o FAM celebra sua trajetória em um espaço que faz parte da memória cultural de Florianópolis e da história da exibição cinematográfica na cidade. O FAM ocupará o Teatro Álvaro de Carvalho, um dos espaços culturais mais emblemáticos de Florianópolis (SC) e local que abrigou o primeiro cinema de rua da Capital. O novo palco reforça o caráter histórico da edição.

O FAM 30 anos contará com sete mostras competitivas: Mostra Curtas, Curtas Catarinenses, Longas, Infantojuvenil, Videoclipe, On-line e Rally Panvision. Nesta primeira divulgação, foram anunciados os filmes selecionados para cinco delas. Os longas-metragens que estarão na mostra competitiva serão revelados em breve, completando a seleção oficial da edição comemorativa e os filmes do Rally Panvision, que serão produzidos durante o festival.

Esta primeira etapa conta com a divulgação de 31 filmes selecionados para cinco mostras competitivas e cinco filmes convidados da Mostra ICPlay (On-line) que integrarão a programação da edição comemorativa de 30 anos de festival. As obras foram escolhidas entre mais de mil inscrições recebidas de diversos países e refletem a diversidade estética, cultural e temática da produção audiovisual latino-americana.

A seleção oficial confirma o caráter internacional do FAM. As mostras competitivas reúnem produções e coproduções de nove países: Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Equador e Portugal. A diversidade também está presente na produção nacional, com filmes de 12 estados mais o Distrito Federal. A Mostra Curtas reúne 10 produções e segue como a principal vitrine do festival. A Mostra Curtas Catarinenses, dedicada exclusivamente às produções do estado, contará com cinco filmes inéditos, mesmo número da Mostra Videoclipe e da Mostra On-line. Já as Mostra Longas e Infantojuvenil apresentam seis obras cada.

A edição que marca os 30 anos do FAM reafirma o compromisso histórico do festival com a diversidade e a representatividade. Nesta seleção oficial, as mulheres assinam a maioria das direções, 51% dos filmes em competição são dirigidos por mulheres: 19 das 37 obras selecionadas. A seleção inclui ainda 12 produções dirigidas por pessoas pretas ou pardas, 10 por pessoas autodeclaradas LGBTQIAPN+, três por realizadores indígenas e duas por pessoas com deficiência (PcD). Também reúne dez filmes de diretores estreantes e 28 produções contempladas com o Selo Marias do Cinema, reconhecimento voltado à valorização da participação feminina no audiovisual.

De 3 a 9 de setembro, o público poderá acompanhar a programação gratuita do FAM 30 anos. Os filmes concorrem aos prêmios de Melhor Filme concedidos pelo Júri Oficial e pelo Júri Popular em cada categoria. A programação completa será anunciada nas próximas semanas.

As atualizações das atividades podem ser encontradas no site famdetodos.com.br e nas redes sociais @famdetodos.

Confira a lista de selecionados para o FAM 2026:

MOSTRA CURTAS

A Boneka de Derìì, de Ariska Derìì, William Dauricio | Brasil, Manaus/AM | 13 min | 2026 | Experimental

Casi 30, de Mila Aquilia, Bianca Oliveti | Argentina, Mar del Plata | 14 min | 2026 | Ficção

Jemené, de Ernira Bailarín | Colômbia, Córdoba | 7 min | 2026 | Ficção

A Pele do Ouro, de Marcela Ulhoa, Yare Perdomo | Brasil, Boa Vista/RR | 15 min | 2025 | Documentário

Raízes, de Larissa Nepomuceno | Brasil, Curitiba/PR | 14 min | 2026 | Documentário

Refugiar el Gesto, de Adrián Villa-Dávila, Andrés Prado | Colômbia, Bolívar; San Antonio | 11 min | 2026| Documentário

Volver a Verte, de Román Ruberti Godoy | Argentina, San Juan | 15 min | 2025 | Ficção

Luz Diabla, de Paula Boffo, Gervasio Canda, Patricio Plaza | Argentina, Buenos Aires; Canadá, North Bay | 11 min | 2025 | Animação

Vidros Fechados, de Duran Sodré | Brasil, Curitiba/PR | 15 min | 2026 | Ficção

Zebra, de Victor Nascimento | Brasil, São Paulo/SP | 15 min | 2026 | Ficção

MOSTRA CURTAS CATARINENSE

A Fábrica, de Beatriz Silva | Brasil, Florianópolis/SC | 13 min | 2025 | Ficção

Gaita, de Michele Diniz | Brasil, Rancho Queimado/SC; Portugal | 14 min | 2026 | Ficção

Imaginário Bar, de Bhig Villas Boas | Brasil, Itajaí/SC | 9 min | 2026 | Ficção

O Inquilino, de Jordana Beck | Brasil, Florianópolis/SC | 15 min | 2025 | Ficção

Mosaico, de Vinicius Figueiredo | Brasil, Imbituba/SC | 10 min | 2025 | Experimental

MOSTRA INFANTOJUVENIL

Chica, de João Victor Silva, Matheus Malburg | Brasil, São Bento do Sapucaí, São Paulo/SP | 14 min | 2026 | Ficção

Creaturas, de Lourdes Valeria Suarez Apesteguia | Argentina, Buenos Aires; Chubut; Santa Fe | 5 min | 2025 | Animação

Esperança, de Amora Moreira, Marcelo Pereira | Brasil, Rio de Janeiro/RJ | 13 min | 2026 | Animação

O Jardim Mágico, de Naira Carneiro, Carlon Hardt | Brasil, Brasília/DF; Curitiba/PR | 6 min | 2025 | Animação

Nosso Tempero, de Alunos e alunas da Escola Municipal João Victor, Equipe Animazul | Brasil, Lagoa Nova/RN; Vitória/ES | 9 min | 2025 | Animação

Peixe Seco e Defumado, de Denis Souza | Brasil, São Francisco do Sul/SC; Pelotas/RS | 4 min | 2026 | Animação

MOSTRA VIDEOCLIPE

A Corrida Blues – P3drinn, de Sérgio Furlanetto | Brasil, Porto Belo/SC; Vacaria/RS | 3 min | 2025 | Experimental

Miudinho – Skarimbó, de Babi Baracho | Brasil, Natal/RN | 5 min | 2026 | Experimental

Monalisa – Frimes, de Lucas Sá | Brasil, São Luís/MA | 5 min | 2026 | Ficção

A Posse é Um Fato – Murilo Munìi, de Mar Fagundes, Murilo Munìí | Brasil, Porto Alegra/RS | 6 min | 2025 | Experimental

Sansara – Kfé, de Neri | Brasil, Araçatub; Rubiácea/SP | 5 min | 2025 | Experimental

MOSTRA ON-LINE

Capim, de Júlia Munhoz, Caio Pimenta | Brasil, Bom Jesus do Araguaia; Cuiabá/MT | 17 min | 2026 | Documentário

Entre la Sal Y el Cielo, de Felipe Rosa | Bolívia, Rio Grande | 17 min | 2025 | Documentário

Las Piedras del Río, de Edna Sierra | Colômbia, Medellín | 16 min | 2026 |Ficção

Ponto Cego, de Luciana Vieira, Marcel Beltrán | Brasil, Fortaleza/CE | 21 min | 2025 |Ficção

Primer Amor, de Iván Luna | Colômbia | 17 min | 2025 |Ficção

Filmes Convidados:

MOSTRA ICPLAY (On-line)

Aldeia Multiétnica – Território da Diversidade, de Ester de Maria, Lappa Amary, Juliano George Basso, Pedro Guimarães | Brasil, Alto do Paraíso/GO | 61 min | 2025 | Documentário

Deyse Ex Machina, de Jasmelino de Paiva | Brasil, Maceió/AL | 17 min | 2026 | Ficção

Mãe Santíssima, de Buca Dantas | Brasil, Natal; Parelhas/RN | 17 min | 2025 | Ficção

Tente Sua Sorte, de Guenia Lemos | Brasil, Curitiba/PR | 19 min | 2025 | Ficção

Vou-me Embora, de Denise Szabo | Brasil, Itabaiana/SE; São Bernardo do Campo; São Caetano do Sul/SP | 66 min | 2026 | Documentário