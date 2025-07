3ª edição do Festival de Cinema Alternativa tem inscrições abertas

A 3ª edição do Festival de Cinema Alternativa acontecerá na Colômbia, no segundo trimestre de 2026, com um fundo total de prêmios de US$ 120 mil. Podem participar filmes de todos os gêneros finalizados após 1º de janeiro de 2025. O prazo de inscrição varia de acordo com a data de estreia mundial: até 1º de setembro para estreias anteriores a 1º de agosto, e até 10 de outubro para as posteriores.

A nova edição traz um aumento de US$ 20.000 em relação ao valor da premiação anterior e inclui uma nova categoria dedicada a longas-metragens da região de foco, elevando o número total de prêmios para sete. Serão aceitos longas-metragens de todos os gêneros da América Latina e da Ásia, enquanto as categorias de curtas-metragens são exclusivas para produções latino-americanas.

Criado por Arsen Tomsky, CEO da inDrive, o Festival de Cinema Alternativa tem como proposta mudar o foco geográfico a cada edição, fomentado cineastas do Sul Global e conectando diferentes culturas por meio da arte. Lançado na Ásia Central (Cazaquistão) em 2023 e realizado no Sudeste Asiático (Indonésia) em 2024, o festival chega agora à América Latina, pela primeira vez, para ampliar sua missão de valorização de novas vozes no cinema.

A edição de 2026 seguirá aceitando produções da Ásia, sede das duas edições anteriores. Em 2024, o festival recebeu mais de 1.000 inscrições de 33 países, e a expectativa é de crescimento com o novo foco regional. Três dos sete prêmios serão dedicados a cineastas latino-americanos, entre eles o novo Prêmio Foco, que reconhecerá um longa-metragem sobre os desafios e esperanças da América Latina. Os prêmios Shorts seguirão restritos a diretores da região em destaque.

A programação será centrada em exibições públicas e gratuitas dos filmes em competição, acompanhadas de debates e atividades para ampliar seu impacto social. Também contará com o Industry Days, espaço de conexão entre cineastas, produtores e líderes. O festival será encerrado com a Cerimônia de Premiação, e os diretores selecionados terão custos de viagem e hospedagem cobertos pela organização.

A cidade-sede, as datas exatas e os nomes do Comitê de Seleção e do Júri Internacional serão anunciados em breve. Na edição anterior, o Brasil já marcou presença no comitê de jurados com a participação de Carol Misorelli, cofundadora da Taturana, organização social brasileira dedicada à distribuição de filmes de impacto. Mais informações sobre a chamada aberta, países elegíveis e regulamento completo estão disponíveis em alternativa.film.