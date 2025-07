A Academia Brasileira de Cinema realiza a Mostra Grande Otelo 2025, a partir de hoje (1º de julho) até o dia 29. Os longas-metragens das categorias que concorrem ao Voto Popular serão exibidos gratuitamente em salas de cinemas de 20 cidades, nos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Na cidade do Rio de Janeiro, a mostra será nos cinemas Estação NET Rio e Estação NET Gávea, com ingressos a preços populares para o público e gratuitos para os sócios da Academia. A programação completa por salas está disponível no site da Academia.

Ao todo serão exibidos 15 filmes que concorrem ao prêmio Grande Otelo de Melhor Filme do Júri Popular, nas três categorias que recebem votos do público: longas de ficção, longas de comédia e documentários. A votação já está aberta neste link.

“Ainda Estou Aqui” (foto), de Walter Salles; “Baby”, de Marcelo Caetano; “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal; “Malu”, de Pedro Freire; e “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, são os longa-metragens de ficção que integram a mostra.

Também serão exibidos os documentários “3 Obás de Xangô”, de Sérgio Machado; “Assexybilidade”, de Daniel Gonçalves; “Fernanda Young – Foge-me Ao Controle”, de Susanna Lira; “Luiz Melodia – No Coração do Brasil”, de Alessandra Dorgan; “Milton Bituca Nascimento”, de Flavia Moraes; e “Othelo – O Grande”, de Lucas H. Rossi dos Santos.

As produções finalistas de comédia completam a programação. Estarão em cartaz “Câncer com Ascendente em Virgem”, de Rosane Svartman; “Estômago 2 – O Poderoso Chef”, de Marcos Jorge; “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal; “O Auto da Compadecida 2”, de Flávia Lacerda e Guel Arraes; e “O Dia que te Conheci”, de André Novais Oliveira.

As cidades que vão receber a mostra são: Niterói (RJ), Areal (RJ), Casimiro de Abreu (RJ), Itaocara (RJ), Paraty (RJ), Guapimirim (RJ), Maricá (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ), Miracema (RJ), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Catu (BA), João Pessoa (PB), Sousa (PB), Recife (PE), Fortaleza (CE), Itapipoca (CE), Novo Hamburgo (RS), Porto Alegre (RS) e Natal (RN).

O Prêmio Grande Otelo 2025 acontece no dia 30 de julho, na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro. A 24ª edição da maior premiação do setor audiovisual nacional conta com a entrega de troféus aos vencedores de 30 categorias e celebra “o cinema brasileiro no mundo”. O Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro 2025 tem o apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por meio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria Municipal de Cultura. O sistema tem o acompanhamento e apuração da PwC Brasil. A cerimônia terá transmissão ao vivo para todo o país pelo Youtube da Academia e pelo Canal Brasil.