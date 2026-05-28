Rio2C coloca a remuneração de criadores, a força das parcerias no streaming e os dilemas da atenção digital no centro dos debates

Foto: participantes do painel O Valor da Criação, apresentado pela CISAC e GEDAR

Grandes nomes do mercado global e ícones da cultura nacional cruzaram os palcos da Cidade das Artes, no segundo dia da oitava edição do Rio2C. Sob o tema central “Code of Meaning” (“Código de Sentido”), o evento abriu, nesta quarta-feira, o eixo de Conferência e Mercado. Entre os destaques do dia, estão o criador de “La Casa de Papel”, Javier Gómez Santander, o Diretor Global de Parcerias do YouTube, Tony Archibong, o anúncio do plano de investimentos de R$ 225 milhões para cultura e audiovisual da cidade, apresentado pelo prefeito Eduardo Cavaliere, além da revelação do novo filme protagonizado por Anitta, anunciado pela Globo durante painel no Global Stage.

No GlobalStage, o debate sobre sustentabilidade financeira e propriedade intelectual ganhou escala internacional com o painel O Valor da Criação, apresentado pela CISAC e pela GEDAR. O roteirista chefe e produtor executivo do fenômeno mundial “La Casa de Papel”, o espanhol Javier Gómez Santander, e a diretora francesa Noémie Saglio (“Nice Girls”) compartilharam seus processos criativos e os bastidores de produções que conquistaram mercados globais fora do eixo tradicional. O painel discutiu como o tempo, a estabilidade e o direito de remuneração pela exibição pública impactam o fazer artístico.

Santander foi categórico sobre a importância da implementação desse direito em territórios latinoamericanos como o Brasil, espelhando conquistas já consolidadas em alguns países da Europa.

Em seguida, o palco recebeu os paineis TikTok: Conteúdo de Qualidade Especialmente para Você, com Eduardo Lorenzi, Jean Paulo, Barbarossa e Dennis Papirowski, e De Mafalda à Turma da Mônica – Adaptação de Ícones dos Quadrinhos, com Gastón Gorali, Juliana Funaro e Daniel Rezende.

A programação do dia no Global Stage foi encerrada com a sessão Globo: É Muito Brasil pra Contar, que reuniu Everaldo Marques, Antônio Fagundes, Valentina Herszage, Mari Spinelli, Heloisa Jorge, Lázaro Ramos, Milton Cunha e Pedro Bial para apresentar alguns dos principais projetos da emissora para os próximos meses, reforçando narrativas brasileiras capazes de dialogar com diferentes públicos e mercados.

Entre as novidades anunciadas esteve um novo longa protagonizado por Anitta, que fará sua estreia à frente de uma produção do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo. A artista apareceu em vídeo exibido durante o encontro para comentar o projeto, centrado em temas como relações afetivas, amizade, família e desaceleração em tempos hiperconectados. Na trama, a personagem Nina deixa o Rio de Janeiro em busca de uma nova vida no Sul do país. O elenco conta ainda com nomes como Valentina Herszage, Regina Casé, Felipe Frazão e Maria Gladys.

A Globo também antecipou outros títulos, entre eles os longas em desenvolvimento “Prova de Amizade” e “Dois de Nós”, com Antônio Fagundes, a cinebiografia “Chorão” e a adaptação de “Quarto de Despejo”, de Carolina Maria de Jesus. Já entre as apostas dos Estúdios Globo estão “Antártida”, apontada como a primeira produção brasileira realizada em estúdio virtual, além de uma releitura de “A Viagem”.

Já o StoryVillage recebeu o diretor global de parcerias de produtos do YouTube, Tony Archibong, para um bate-papo estratégico conduzido pela comunicadora Sarah Oliveira. Diante de transformações rápidas de comportamento, Archibong detalhou como as alianças entre criadores, marcas e plataformas estão redesenhando o entretenimento global. O executivo apontou o crescimento do desejo de assistir junto a grandes eventos ao vivo, impulsionado pelo sucesso de transmissões de pessoas reais, como os fenômenos da CazéTV, provando a força da tela como espaço de conexão coletiva.

Outro destaque do palco foi a irreverente palestra do apresentador e humorista Paulo Vieira, em O Jeito Brasileiro de Fazer Rir com Paulo Vieira, painel em formato de entrevista conduzido por Fabiane Pereira, que reverberou a trajetória e projetos de Paulo Vieira. Com referências marcantes às suas origens no Tocantins, o apresentador dividiu desafios pessoais da infância e juventude, e deu pequenas mostras do que vem por aí. Perguntado por Fabiane Pereira, ele antecipou que está envolvido em projetos para ganhar um programa semanal ao vivo no ano que vem.

Os desafios de roteiristas e escritores diante da cultura do second-screen (o hábito do espectador de usar o celular enquanto assiste à TV) foram debatidos na mesa Como Criar para Mentes Distraídas, no Writers Room. Thalita Rebouças, Pedro Ivo e Raul Perez, sob moderação do psicólogo e futurista Genesson Honorato, analisaram como a fragmentação da atenção exige novas linguagens e dinâmicas narrativas mais ágeis para prender o público contemporâneo sem perder a profundidade.

Paralelamente, o palco Brainspace abriu espaço para o comportamento e a filosofia na mesa Afinal, o que É uma Vida Bem Vivida?’. A atriz Maria Ribeiro e a podcaster Carolina Soutello (Tantos Tempos) debateram as transformações de identidade, carreira e vínculos diante do aumento da longevidade, apontando que os recomeços e as quebras de roteiros prontos deixaram de ser exceções para se tornarem a regra da vida moderna.

Entre os destaques institucionais do dia, o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, apresentou, durante o painel Cultura o Ano Todo, o novo Plano de Investimentos na Cultura e no Audiovisual Carioca, que prevê R$ 225 milhões em investimentos até 2028. Ao lado do secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha, o prefeito detalhou um conjunto de políticas públicas, editais e programas voltados ao fortalecimento da produção cultural da cidade, com foco na ampliação do acesso ao fomento, valorização da memória carioca e consolidação do Rio como polo estratégico da economia criativa e do audiovisual brasileiro.

O pacote inclui uma política inédita de fomento em fluxo contínuo, com investimento inicial de R$ 4 milhões, além de novos editais para pesquisa e residências artísticas, que vão destinar R$ 5,5 milhões para 80 propostas. Também foram anunciados R$ 3,75 milhões para iniciativas culturais em territórios da cidade e R$ 2,2 milhões em premiações para coletivos culturais. Entre os projetos apresentados estão ainda a Biblioteca dos Saberes e o Centro Cultural Rio Áfricas, previstos para a Praça Onze e o Cais do Valongo, respectivamente.