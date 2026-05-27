Curta! cria distribuidora para ampliar a circulação do audiovisual brasileiro

O Curta! amplia sua atuação no audiovisual brasileiro com a criação da Curta Distribuidora, nova frente dedicada à circulação de filmes e séries.

A iniciativa nasce da experiência construída pelo grupo ao longo de mais de uma década na relação com produtores, no licenciamento e circulação de obras, em estratégias de lançamento e na formação de público.

A distribuidora vai atuar na conexão entre produções brasileiras e diferentes janelas de exibição — cinema, televisão, streaming, plataformas digitais, mercados internacionais e circuitos culturais e educativos.

Em 2025, a Curta Distribuidora realizou sua primeira experiência em salas de cinema, em parceria com a Kajá, no lançamento de “Cazuza: Boas Novas”, que levou cerca de 10 mil espectadores aos cinemas.

Em agosto, estão previstos dois lançamentos da distribuidora: “Hyldon – As Dores do Mundo”, de Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues, produzido pela Osmose Filmes, documentário sobre a trajetória do cantor e compositor Hyldon, e “Mundurukuyü – A Floresta das Mulheres Peixe”, dirigido por mulheres do Coletivo Audiovisual Munduruku Daje Kapap Eypi e produzido pela Pindorama Filmes, que acompanha a relação do povo Munduruku com a floresta e a ancestralidade feminina.

A Curta Distribuidora está recebendo projetos em diferentes etapas — obras em desenvolvimento, filmes em finalização e conteúdos de catálogo — com foco em obras brasileiras com clareza de público e potencial de circulação. O interesse está especialmente em ficções contemporâneas de médio porte, documentários musicais, biografias, obras históricas, filmes de impacto social e conteúdos com vocação educativa e cultural. O material poderá ser enviado pela plataforma do Canal Curta (https://www.canalcurta.tv.br/proporconteudos).