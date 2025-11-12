Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte divulga filmes selecionados

Foto: A Mulher Sem Chão, de Auritha Tabajara e Débora McDowell © Brunno Regis

O forumdoc.bh, Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte, chega à sua 29ª edição e será realizado entre os dias 20 e 30 de novembro, no Cine Humberto Mauro e no Cine Santa Tereza, reafirmando seu papel como um dos principais espaços dedicados ao cinema documental no Brasil.

Como destaque da programação, o forumdoc.bh.2025 divulgou a seleção da Mostra Contemporânea Brasileira (MCBR), que apresenta 22 filmes de 13 estados brasileiros, reunidos em 10 sessões. As obras foram escolhidas entre 433 produções inscritas e refletem a diversidade e a vitalidade do cinema documental contemporâneo no país.

A equipe de seleção da MCBR, formada por Carolina Canguçu, Cora Lima, Vanessa Santos e Heitor Augusto, escolheu filmes que exploram o modo documental em diálogo com outras linguagens artísticas, abordando temas urgentes e plurais, como territorialidade, memória, ancestralidade, identidade e meio ambiente.

Entre os filmes selecionados estão títulos como Cais, de Safira Moreira; Laudelina e a felicidade guerreira, de Milena Manfredini; Pau d’Arco, de Ana Aranha; Capitã Iracema, de Dani Drumond e Marcio Martins; Um Olhar Inquieto: O cinema de Jorge Bodanzky, de Jorge Bodanzky e Liliane Maia; além de produções realizadas por coletivos e cineastas indígenas, como Mopái Pjuta Ãkakje’y – a roça e os alimentos Myky e Maira Porongyta – o aviso do céu.

Complementando a programação, o festival apresenta também as Sessões Especiais, que celebram o fio de continuidade que atravessa a história do forumdoc.bh. São oito filmes de realizadoras e realizadores que, ao longo do tempo, vêm retornando ao festival, ampliando diálogos, revisitando temas e criando novas formas de encontro entre cinema e vida.

Programadas por Daniel Ribeiro Duarte e Júnia Torres, as sessões reúnem obras que reafirmam o caráter afetivo, político e experimental do festival, construindo pontes entre gerações e territórios do cinema brasileiro contemporâneo.

Entre os filmes das Sessões Especiais estão títulos como Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá, de Sueli Maxakali, Isael Maxakali, Luisa Lanna e Roberto Romero; Minha Terra Estrangeira, de Coletivo Lakapoy, Louise Botkay e João Moreira Salles; As dores do mundo: Hyldon, de Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues; e Suçuarana, de Clarissa Campolina e Sérgio Borges.

A programação completa do forumdoc.bh.2025 será divulgada em breve no site oficial do festival, que segue consolidando-se como um espaço de exibição, reflexão e formação em torno das múltiplas possibilidades do cinema documental e etnográfico. Em 2025, o forumdoc.bh mantém o formato híbrido, com parte da programação disponível online, ampliando o acesso do público em todo o país.

Confira os filmes selecionados da Mostra Contemporânea Brasileira (MCBR):

Mopái Pjuta Ãkakje’y – a roça e os alimentos Myky — Kamtinuwy Myky, Kojayru Myky, Mãnynu Myky, Njãkyru Myky, Njãwayru Myky, Takarauku Myky, Tipuu Myky

Anfitriões há meio século: a versão mỹky da história — Typju Mỹky e André Tupxi Lopes

Sukande Kasáká | Terra Doente — Kamikia Kisedje e Fred Rahal

Capitã Iracema — Dani Drumond e Marcio Martins

Cais — Safira Moreira

Madre — Talita Carvalho e Carol Matias

A Mulher Sem Chão — Auritha Tabajara e Débora McDowell

Laudelina e a felicidade guerreira — Milena Manfredini

Quem é essa mulher? — Mariana Jaspe

Mar de Dentro — Lia Letícia

Ainda escuto o céu embaixo d’água — Alice Lovelace, Céuva, Kalina Flor, Lua de Kendra, Marina Bonifácio, Morgana Neves, Nara dos

Santos, Pérolla Negra e Samantha de Araújo

Aqui Não Entra Luz — Karol Maia

O Mapa em que Estão Meus Pés — Luciano Pedro Jr.

Vasta Natureza de Minha Mãe — Aristótelis tothi e Inez dos Santos

ESCUDO — Andrey Haag, Santi com cifrão

Pau d’Arco — Ana Aranha

Maira Porongyta – o aviso do céu — Kujãesage Kaiabi

Guapi-macacu, o filme — Catu Rizo

Mitã Karai — Coletiva ASCURI

Um Olhar Inquieto: O cinema de Jorge Bodanzky — Jorge Bodanzky e Liliane Maia

Afluente — Frederico Benevides

Palimpsesto — André Di Franco, Felipe Canêdo

Sessões Especiais

Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá, de Sueli Maxakali, Isael Maxakali, Luisa Lanna e Roberto Romero

Minha Terra Estrangeira, de Coletivo Lakapoy, Louise Botkay e João Moreira Salles

As dores do mundo: Hyldon, de Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues

A voz de Deus, de Miguel Antunes Ramos

Filme sem Querer, de Lincoln Péricles

Conselho, de Alice Riff

O Sol, de Renata Jardim e Thiago B. Mendonça

Suçuarana, de Clarissa Campolina e Sérgio Borges