Masterclass aberta ao público dá início a 6ª edição do Vitrine Lab

O Vitrine Lab, laboratório de distribuição cinematográfica do Grupo Vitrine Filmes, abre a sua 6ª edição com a Masterclass online aberta ao público, “Distribuição Inovadora”, no dia 13/11, quinta-feira, às 11h, no canal do Youtube do Projeto Paradiso. A aula será conduzida por Silvia Cruz, fundadora da Vitrine Filmes e idealizadora da Sessão Vitrine Petrobras, que compartilhará momentos dessa trajetória, visão estratégica e o papel da curadoria ao longo dos 15 anos da empresa, com mais de 200 filmes lançados e 5 milhões de espectadores alcançados.

O encontro conta com a participação especial de Emilie Lesclaux, produtora à frente da Cinemascópio, responsável por grandes sucessos de Kleber Mendonça Filho, como “O Som ao Redor”, “Aquarius”, “Bacurau”, “Retratos Fantasmas” e o maior lançamento nacional do ano, “O Agente Secreto”, todos distribuídos em parceria com a Vitrine Filmes.

Nesta edição, as inscrições se encerraram em tempo recorde, sendo realizadas em apenas 18 horas, e 100 candidatos foram contemplados com a oportunidade. A iniciativa cresce a cada ano, contando com o apoio de marcas parceiras que acreditam no desenvolvimento profissional do setor, como Projeto Paradiso, Itaú Cultural, Canal Brasil, Marahu Lab, 25º Expocine, 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, Encontro de Ideias Audiovisuais, VI Festival de Cinema Negro em Ação, Omelete, além do patrocínio master da Sessão Vitrine Petrobras.

A transmissão contará com interpretação em libras e pode ser conferida ao vivo aqui.