“A Queda do Céu”, filme com Davi Kopenawa, tem sessão especial na programação da COP30
Em plena COP30, Belém recebe em 13 de novembro, às 19h, uma sessão especial de “A Queda do Céu”, no Instituto Ciência de Arte, edifício histórico na Praça da República, com a presença de Davi Kopenawa e do diretor Eryk Rocha para debate com o público. A pré-estreia do documentário de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha na capital paraense é organizada pelo Observatório do Clima.
Vencedor de 25 prêmios nacionais e internacionais, “A Queda do Céu” teve a sua première mundial no Festival de Cannes, dentro da prestigiada Quinzena dos Realizadores. O líder Yanomami Davi Kopenawa é personagem central do documentário, sendo acompanhado juntamente com a comunidade de Watorikɨ ao longo do importante ritual Reahu. O longa é baseado no livro homônimo escrito pelo xamã e pelo antropólogo francês Bruce Albert.
Documentário brasileiro mais premiado do último ano, “A Queda do Céu” participou de 80 festivais no Brasil e no mundo e, entre os prêmios recebidos, venceu o Grande Prêmio do Júri da Competição Kaleidoscope, do festival DOC NYC, o maior festival de documentários dos Estados Unidos da América; o Prêmio Especial do Júri da Competição Internacional, no DMZ Docs 2024 (Coreia do Sul), o maior da Ásia; Prêmio de Melhor Som e Melhor Direção de Documentário, no Festival do Rio (Brasil); os Prêmio ABC 2025 (Brasil), nas categorias Melhor Direção de Fotografia, Melhor Montagem e Melhor Som; Melhor Longa-Metragem Documentário Internacional, no 27º Festival Internacional de Cinema de Guanajuato GIFF 2024 (México); Prêmio Fundação INATEL, no Festival DocLisboa 2024 (Portugal); e o Prêmio Principal Fethi Kayaalp, no Festival Internacional de Documentários Ecológicos de Bozcaada 2025 (Turquia).
Com lançamento comercial confirmado para o dia 20 de novembro, “A Queda do Céu” é uma coprodução Brasil-Itália da Aruac Filmes, Hutukara Associação Yanomami e Stemal Entertainment com Rai Cinema, e produção associada francesa de Les Films d’Ici. Na Itália, o seu lançamento comercial é programado para este mês de novembro.