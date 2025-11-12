Dirigida por Andrucha Waddington, “Ângela Diniz – Assassinada e Condenada” estreia na HBO Max
Dirigida por Andrucha Waddington, “Ângela Diniz – Assassinada e Condenada”, série de seis episódios, estreia nesta quinta-feira, 13 de novembro, no canal e na plataforma de streaming HBO Max.
A série parte do conhecido e renomado podcast “Praia dos Ossos” e revisita a história de Ângela Diniz, uma mulher que, por sua liberdade e autonomia, desafiou os padrões impostos às mulheres e foi brutalmente punida por isso. Seu último relacionamento terminou em tragédia, quando foi assassinada com quatro tiros à queima-roupa pelo namorado Doca Street, sob a justificativa de “legítima defesa da honra” — um caso que impulsionou movimentos feministas em todo o país.
Três fases da vida da socialite mineira serão abordadas pela série, com cenas que vão desde o primeiro casamento até o julgamento realizado após as investigações do crime. A produção também destaca a relação próxima de Ângela com a mãe, o período marcado por festas e celebrações após o divórcio de seu primeiro marido e o início do relacionamento entre a vítima e seu assassino.
Fazem parte do elenco Marjorie Estiano, como Ângela, Emilio Dantas, como Doca Street, e Antonio Fagundes, como advogado e ex-ministro do STF Evandro Lins Silva. Também integram a produção Thiago Lacerda (Ibrahim Sued), Camila Márdila (Lulu Prado) e Yara de Novaes (Maria Diniz). Completam o elenco Thelmo Fernandes, Renata Gaspar, Tóia Ferraz, Carolina Ferman, Joaquim Lopes, Emílio de Mello, Marina Provenzzano, Maria Volpe, Gustavo Wabner, Ester Jablonski, Pedro Nercessian, Deco Almeida, Stepan Nercessian, Daniela Galli, Priscila Sztejnman, Tatsu Carvalho, Charles Fricks e Alli Willow.
“Ângela Diniz – Assassinada e Condenada” é uma série de ficção HBO Original produzida pela Conspiração. Escrita por Elena Soárez, Pedro Perazzo e Thais Tavares, conta com direção geral de Andrucha Waddington e direção de 2ª unidade de Rebeca Diniz. A produção é assinada por Waddington e Renata Brandão.