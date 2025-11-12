Festival Lanterna Mágica lança incubadora para projetos de animação estudantis

O Festival Internacional de Animação de Goiânia – Lanterna Mágica, um dos principais eventos do setor no Brasil, em sua 8ª edição, anunciou a abertura das inscrições para o evento e para o Projeto IPÊ – Incubadora de Projetos Estudantis, que podem ser realizadas até o dia 30 de novembro, através da plataforma filmfreeway.com.

A IPÊ – Incubadora de Projetos Estudantis será lançada oficialmente em 2026, ocorrendo de 23 a 29 de março, durante a 8ª edição do Lanterna Mágica em Goiânia (GO). A ação foi criada com o propósito de estimular a formação e a profissionalização de novos talentos da animação, focando no desenvolvimento de roteiros e projetos autorais criados por estudantes universitários.

A concepção da IPÊ surgiu da identificação de uma lacuna entre a formação acadêmica e o mercado profissional, especialmente nas etapas de roteirização e produção. O conceito foi amadurecido a partir de pesquisas e diálogos com representantes de escolas e universidades internacionais de animação, durante o prestigiado Festival de Annecy, que destacaram a relevância de um laboratório exclusivo para estudantes.

Anteriormente parte do LAMP (Laboratório de Animação do Lanterna Mágica), a IPÊ agora se torna um espaço formativo independente, voltado à capacitação técnica, troca de experiências e inserção profissional dos jovens talentos. Para fortalecer essa ponte, a primeira edição já conta com parcerias estratégicas firmadas com instituições de renome no Brasil e no exterior, como Escena – Escuela de Animación (México), University of Texas at Dallas (EUA), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e Universidade Federal Fluminense (UFF).

O processo de inscrição para a IPÊ terá um formato diferenciado: cada estudante deverá inscrever um curta-metragem na Mostra Estudantil e, paralelamente, um projeto em fase de desenvolvimento para a incubadora, configurando uma inscrição dupla. Os participantes selecionados poderão participar presencialmente em duplas (diretor + produtor), com todos os custos de hospedagem e logística na cidade de Goiânia integralmente custeados pelo festival.