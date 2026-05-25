Terminam as gravações de “Case-me se Puder”, de Cris D’Amato

Foto © Beto Figueiroa

Coprodução entre Ventre Studio, Trema e Buena Vista International, as gravações de “Case-me se Puder” finalizaram na capital pernambucana nesta semana. Com direção de Cris D’Amato e roteiro de Luanna Guimarães, a comédia conta com Maisa Silva, Giovanna Lancellotti, Maicon Rodrigues, Igor Jansen, Ademara, Pedro Wagner, Clarissa Pinheiro, Auricéia Fraga e Katiuscia Canoro no elenco e chegará aos cinemas com distribuição da O2 Play. O filme chega às salas de cinema em 2027.

Adaptação da obra literária de Juliana Rosenthal, a história de “Case-me se Puder” acompanha Beatriz (Giovanna Lancellotti), assessora de casamentos que precisa provar sua competência depois de uma cerimônia desastrosa. Organizar o casamento dos herdeiros Dayanne (Maisa Silva) e Matheus (Igor Jansen) parece ser a oportunidade perfeita, não fosse o amigo do noivo Miguel (Maicon Rodrigues), também estar de olho em orquestrar esta celebração milionária.

Diretora de comédias como “SOS – Mulheres ao Mar” (2013), “Confissões de Adolescente” (2013), “É Fada” (2016), “Sai de Baixo” (2018), “Pai em Dobro” (2021), Cris D’Amato retoma a parceria que deu origem ao filme “Esposa de Aluguel” (2022), com a roteirista Luanna Guimarães, que também escreveu longa-metragens como “Tô Ryca” (2016), programas de TV como “Vai que Cola” (2014), o documentário “Prazer, Pabllo Vittar” (2018) e o quadro do Fantástico, da TV Globo, “Isso a Globo não mostra” (2020).