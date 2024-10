Festival de Cinema Primeiro Plano divulga filmes selecionados

Foto: “Kila & Mauna”, de Ella Monstra

A curadoria do Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades divulgou os trabalhos selecionados para o evento deste ano. O festival vai acontecer entre os dias 12 e 17 de novembro, em Juiz de Fora (MG), no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno, com entrada gratuita.

Ao todo, irão compor o Primeiro Plano – que celebra a sua 23ª edição este ano – 26 filmes da Mostra Competitiva Mercocidades e 31 da Mostra Competitiva Regional, produções desenvolvidas por realizadores da Zona da Mata e Campo das Vertentes de Minas Gerais.

Este ano, mais uma vez, o número de trabalhos inscritos foi o recordista, com mais de 480 filmes apresentados. Todas as produções foram analisadas por uma curadoria ao longo dos últimos meses até chegar à seleção do festival, que ao todo exibirá 57 filmes nas duas mostras competitivas. Além disso, estão previstas as exibições de longas-metragens inéditos nos cinemas de Juiz de Fora. Esses filmes serão revelados em breve.

Na Mostra Competitiva Regional, os filmes universitários selecionados concorrerão a um prêmio de R$ 10 mil. O vencedor ainda terá acesso a serviços de parceiros para a finalização de um novo curta, de até 20 minutos, que será exibido na edição 2025 do Primeiro Plano. Já na Mostra Competitiva Mercocidades, o público-alvo é formado por diretores estreantes de países da América do Sul e são avaliadas diversas categorias, como roteiro, direção e atuação.

O Primeiro Plano 2024 – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades é uma realização do Luzes da Cidade, formado por um grupo de cinéfilos e produtores culturais. O evento, que chega à sua 23ª edição, tem como objetivo incentivar e dar visibilidade a diretores estreantes da região e da América do Sul.

CONFIRA OS FILMES SELECIONADOS:

Mostra Mercocidades

Absorta, de Luiza Pugliesi Villaça

América, do sul, de Maria Clara Bastos

Animais noturnos, de Indigo Braga e Paulo Abrão

Bença, de Mano Cappu

Binomios, de Vicente González Monroy

El canto del Urutau, de Moisés Luna

Entre sonhos e barracos, de Paranóia Filmes

Entrega, de Luiz Azambuja e Pedro Presser

Estamos tentando, de Guilherme Gomes, Julia Conatti

Expresso São Valentim, de Guilherme Ayres e Luiza Torres

Habito, de Fernando Santos

Hoje eu só volto amanhã, de Diego Lacerda e codireção de Luan Hilton, Chia Beloto, Marila Cantuária, Juliette Perrey, Marcelo Vaz, Yuri Shmakov, Raul Souza, Gio Guimarães, Gabriel de Moura, Rubens Caetano

Invasão ou contatos imediatos do terceiro mundo, de Hugo Aquino e Maria Gazal

Kila & Mauna, de Ella Monstra

La esposa de Ramón, de Ximena Zarratea

Liebres, de Laura Carvajal

Mãe, de Natália Tavares

Mandinga de gorila, de Luzé e Juliana Gonçalves

Maré braba, de Pâmela Peregrino

Não precisa pedir desculpa, de Franco Cavezale

O nome da vida, de Amanda Pomar

Quarta de Amalá, de Andyara Miranda

Sueño finlandés y paranoico, de Jimena Aguilar

Trabalho de geografia, de Leonardo Oliveira

Voz de trompeta, de Pilar Smoje Gueico e David Monarte Serna

Mostra Regional