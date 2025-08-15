CinePitching recebe inscrições até 22 de agosto

O CinePitching está com inscrições abertas para sua 9ª edição para projetos de filmes longa-metragem para cinema e filmes para TV de 52 minutos no gênero documentário voltado ao meio ambiente. As inscrições se encerram dia 22 de agosto às 17h59.

Realizado pela Apaci (Associação Paulista de Cinema), com patrocínio da Spcine e apoio da Api, Bravi, Siaesp e Sicav, o evento acontecerá no dia 11 de setembro, online.

O evento tem o objetivo de estabelecer uma comunicação direta entre realizadores/produtores e players do mercado de cinema e de TV/streaming, através de pitching com bancadas de players internacionais interessados por projetos em desenvolvimento.

Criado em 2017, o CinePitching se firmou como uma importante iniciativa para o mercado audiovisual, com quase mil e quinhentos projetos inscritos e a participação de grandes distribuidores e players.

Nesta 9ª edição, o evento conta com duas modalidades de inscrição. A primeira sendo dedicada a projetos de longa-metragem nos gêneros ficção, animação e documentário, voltados prioritariamente para o mercado de salas de cinema, e a segunda dedicada a projetos de filmes para TV de 52 minutos no gênero documentário, voltado ao meio ambiente. O objetivo é aproximar produtores franceses e brasileiros para participar do edital de coprodução France/Brasil lançado entre a TV Brasil e France.TV lançado esse ano.

Além das sessões de pitching, o evento contará com workshops abertos aos selecionados que desejam aprimorar as suas apresentações de projeto que deverão ser em inglês.

Mais informações, regulamento e formulário de inscrição estão disponíveis no site

https://www.bocaboca.com.br/cine-pitching.