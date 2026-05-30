Série documental “O Labirinto do Ártico” conquista o Gold Tower em Nova York

Exibida no Canal Off e no Globoplay, “O Labirinto do Ártico”, produzido pela Mediaetc, conquistou o Gold Tower, no New York Festivals TV & Film Awards, na categoria Climate Change & Sustainability. A produção figurou também entre os finalistas ao Water Bear Award, prêmio especial que consagra o principal projeto do ano voltado à preservação da natureza e ao meio ambiente.

A série foi selecionada no Berlin Indie Shorts Festival, onde concorre na categoria de Sound Design, e no Niagara Canada Film Festival, disputando o prêmio de Melhor Série Documental.

Misturando aventura, ciência e observação ambiental, “O Labirinto do Ártico” acompanha uma expedição pelo extremo norte do planeta, revelando os impactos das mudanças climáticas em uma das regiões mais sensíveis e desafiadoras do mundo. Ao longo de seis episódios, o público acompanha a tripulação mais jovem a cruzar a histórica Passagem do Noroeste, em uma jornada que registra de perto os efeitos das transformações climáticas no Ártico.

A série tem produção executiva de Gustavo Gama Rodrigues, fundador da Mediaetc, e direção e direção de fotografia de Sylvestre Campe.