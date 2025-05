Novo longa de Thais Fujinaga começa a ser rodado em Porto Alegre

As filmagens de “Talismã”, novo longa-metragem dirigido pela cineasta Thais Fujinaga (“A Felicidade das Coisas”), já estão a pleno vapor. Com produção da Vulcana Cinema em parceria com a Vitrine Filmes e a Syndrome Films, o filme está sendo rodado em Porto Alegre e em Guaíba, no Rio Grande do Sul, até o fim de maio. Coescrito e estrelado pela atriz Fernanda Chicolet, o longa conta a história da carioca Tereza, dançarina talentosa que nunca alcançou o sucesso que almejava e entra em crise quando Pina, sua filha de 6 anos, começa a chamar atenção num reality show infantil.

“Talismã” marca o retorno de Thais Fujinaga aos longas, quatro anos após seu filme de estreia, “A Felicidade das Coisas” (2021), que estreou no Festival de Roterdã e foi premiado pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) na Mostra de Cinema de São Paulo. O roteiro é assinado por Fujinaga em parceria com a atriz protagonista Fernanda Chicolet, que também trouxe a ideia original do projeto. Chicolet é atriz de longas como “Paredes Nuas” (2009), de Ugo Giorgetti, “Raia 4” (2019), de Emiliano Cunha, e “O Livro dos Prazeres”, de Marcela Lordy, e do curta “Demônia: Um Melodrama em 3 Atos” (2016).