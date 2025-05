Festival For Rainbow abre incrições para sua 19ª edição

Estão abertas as inscrições para a 19ª edição do For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero, que acontece entre os dias 22 e 29 de agosto, em Fortaleza, no Ceará. O festival reúne anualmente filmes de diversas partes do mundo e atividades culturais com foco na diversidade.

Para estar apto à inscrição, o filme-candidato pode ter qualquer duração, desde que aborde temas LGBTI+, de identidade e/ou gênero. O ano de produção não pode ser inferior a 2023. As inscrições devem ser feitas no site filmfreeway.com/forrainbow. Os filmes podem ser brasileiros ou estrangeiros, mas, para estes últimos, é obrigatório que a obra seja legendada em português.

Os vencedores nas categorias de melhores filmes nacionais serão premiados em dinheiro: R$ 5 mil para o melhor curta-metragem e R$ 10 mil para o melhor longa-metragem.

Ambos recebem ainda o Troféu Elke Maravilha, assim como os vencedores nas categorias de direção, roteiro, interpretações masculina e feminina, fotografia, montagem, direção de arte, trilha e som.

Toda a programação – que inclui apresentações de teatro, dança e música, literatura, exposições de artes visuais, feiras, oficinas e debates e ações de acessibilidade – é gratuita. A 19ª edição do festival ocupará três espaços de Fortaleza: o histórico Teatro São José, que comemora 110 anos de idade em 2025, o Centro Cultural Dragão do Mar, área de mais de 14,5 mil metros quadrados dedicada à arte e à cultura, e o Cineteatro São Luiz, que desde 1958 vem sendo testemunha de gerações de cearenses apaixonados por cinema.

O For Rainbow tem apoio do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult), Secretaria da Diversidade, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Instituto Mirante, e Prefeitura de Fortaleza, entre outros. O For Rainbow é realizado pelo Centro Popular de Cultura e Ecocidadania (Cenapop), Criar – Comunicação e Cultura, pelo Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet.