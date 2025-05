Santos recebe BRAVI.LAB, encontro de oportunidades no audiovisual

No próximo dia 17, Santos receberá as atividades presenciais do BRAVI.LAB, programa desenvolvido para fortalecer a indústria audiovisual do estado de São Paulo. O evento acontecerá na Fundação Parque Tecnológico de Santos, das 9h30 às 20h, e é uma excelente oportunidade para produtores locais se conectarem com grandes players do mercado.

Com foco na promoção de parcerias estratégicas, o BRAVI.LAB oferece rodadas de negócios, painéis e mesas de discussão, além de palestras com especialistas. Entre os convidados confirmados, estão representantes de 10 empresas, incluindo canais de TV aberta e paga, plataformas de VOD, produtoras e distribuidoras. Destacam-se Lira Filmes, TV Cultura, Glaz Entretenimento, Descoloniza Filmes, Movioca Content House, entre outros, todos em busca de novas oportunidades de colaboração e expansão no mercado audiovisual.

A iniciativa é gratuita e conta com o apoio de instituições como o Sebrae, Mav Comunicação Acessível Sem Barreiras e Santos Film Commission. O evento tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento do audiovisual em diversas regiões do estado, e Santos é um dos principais centros escolhidos para este encontro, reunindo produtores e criadores de conteúdo em um ambiente de troca e crescimento profissional.

O BRAVI.LAB é uma produção da Brasil Audiovisual Independente, associação que reúne mais de 677 produtoras independentes de 21 estados brasileiros. A realização é do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Governo Federal e Ministério da Cultura, via Lei Paulo Gustavo.