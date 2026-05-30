CineOP abre inscrições gratuitas para oficinas e masterclasses internacionais

Estão abertas as inscrições gratuitas para o Programa de Formação da 21ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, que oferece oficinas e masterclasses voltadas à qualificação, reflexão e troca de experiências no audiovisual. A programação reúne profissionais brasileiros e convidados internacionais da Argentina e do México, em atividades dedicadas a temas fundamentais para o cinema, os arquivos, a educação, a preservação e processos criativos experimentais. As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de junho, pelo site oficial da Mostra, www.cineop.com.br.

Reconhecido como um dos eixos centrais da CineOP, o Programa de Formação promove encontros entre estudantes, pesquisadores, realizadores, profissionais do audiovisual e interessados no cinema e na preservação da memória audiovisual.

Entre as oficinas oferecidas ao público adulto está “Animação em Película Cinematográfica”, ministrada por Sérgio Arena e Gilson Rodrigues, que propõe a criação coletiva de um filme animado a partir da intervenção direta sobre película 35mm. A programação também inclui a oficina “Atuação para o Audiovisual”, com a atriz Bárbara Colen, voltada à investigação do trabalho de interpretação diante das câmeras, e “Cinema Instantâneo”, conduzida por Antonio Fargoni, que aborda processos coletivos de realização cinematográfica de baixo orçamento.

A área de preservação audiovisual ganha destaque com a “Oficina de Produção Sonora”, com Alexandre Jardim e Felipe Barros, “Preservar para quê? Recuperação Audiovisual e Direitos Autorais na Prática”, ministrada por Fabíola Cavalcanti e José Maria Lopes, e “Preservação Digital na Prática: Como Criar Planos e Fluxos de Trabalho (Workflows) para Acervos e Projetos Audiovisuais”, conduzida por Marco Dreer e Natalie Rickli.

Já a oficina “Os Processos de Pesquisa Audiovisual no Cinema Documental”, com Gabriel Barbosa e Fernando Sousa, apresenta métodos de pesquisa voltados à criação de documentários. A atividade aborda ainda o trabalho com arquivos e acervos audiovisuais.

As masterclasses internacionais ampliam o diálogo sobre memória, formação de público e narrativas contemporâneas no audiovisual, com atividades em espanhol e tradução simultânea. O argentino Leandro Listorti conduz a atividade “A Preservação como Gesto de Invenção”, dedicada às relações entre arquivo e criação cinematográfica, com mediação do curador José Quental. Do México, Andre Ortega apresenta “Cinema Comunitário e Práticas Narrativas: Caminhos para Narrar com Dignidade”, refletindo sobre cinema, território e construção de narrativas em contextos de violência e disputa simbólica, com mediação de Maíra Norton. Também do México, Gabriel Rodríguez ministra “Cinema na Escola: Práticas de Cineclubismo e Alfabetização Audiovisual”, abordando experiências de formação de público e educação audiovisual, com mediação da professora argentina Maria Silvia Serra.

A programação inclui ainda a masterclass “Por uma Cinemateca da Quebrada”, com o cineasta Lincoln Péricles, mediada pelo crítico Marcelo Miranda, que propõe uma reflexão sobre o cinema produzido nas periferias como ferramenta de resistência, criação de contra-arquivos e preservação da memória popular.

Todas as atividades são gratuitas, voltadas ao público acima de 18 anos e integram a proposta da CineOP de ampliar o acesso à formação, à preservação e ao pensamento crítico sobre o cinema brasileiro e latino-americano e incluem ações realizadas em parceria com instituições como o CTAv – Centro Técnico Audiovisual e o MIS-SP – Museu de Imagem e Som de São Paulo.