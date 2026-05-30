CineOP recebe inscrições para programa educativo voltado a escolas de Ouro Preto

O cinema como experiência de encontro, percepção e pertencimento é a proposta do Cine-Expressão – A Escola vai ao Cinema, programa educativo da 21ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, que está com inscrições abertas para escolas públicas e privadas de Ouro Preto. Gratuita, a iniciativa convida estudantes de diferentes faixas etárias a participarem de sessões de cinema especialmente organizadas para crianças e jovens, entre os dias 25 e 30 de junho, no Cine-Teatro do Centro de Artes e Convenções da UFOP. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de junho pelo site www.cineop.com.br.

A programação reúne 15 curtas-metragens brasileiros, entre animações e ficções, distribuídos em quatro programas organizados de acordo com a idade do público. A seleção considera critérios como temática, linguagem, conteúdo visual e complexidade narrativa, buscando aproximar os estudantes de experiências cinematográficas que despertem reflexão, imaginação, afeto e identificação com as histórias exibidas.

Mais do que exibir filmes, o Cine-Expressão propõe uma experiência educativa estruturada em três etapas: a sessão de cinema, os debates realizados após as exibições e o Material de Conexões e Saberes, entregue às escolas para continuidade das reflexões em sala de aula. A proposta busca transformar o contato com o cinema em uma experiência de ampliação de repertório, escuta e construção de vínculos entre cultura, educação e percepção de si.

Os filmes selecionados são distribuídos de acordo com a faixa etária do público, a partir de critérios que incluem: temática, conteúdo visual, tipos de linguagem e diálogos, bem como a complexidade da narrativa. Após cada sessão, estudantes e professores participam de bate-papos mediados, ampliando as discussões sobre os temas abordados nos filmes.

O programa Cine-Expressão se estrutura a partir do desenvolvimento da “Cultura do Interessado”, estimulando uma relação mais profunda e sensível com as manifestações culturais.