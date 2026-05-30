Canal Brasil estreia o documentário “No Vazio do Ar”

O Canal Brasil exibe, na segunda-feira, 1º de junho, às 20h, o documentário inédito “No Vazio do Ar”, dirigido por Priscilla Regis Brasil. O longa-metragem é um retrato peculiar de memória familiar e tragédias que a diretora resgata ao retornar para o aeroporto Brigadeiro Protásio, em Belém (Pará), onde seu tio voava, 30 anos após sua morte. Entre recordações pessoais de Priscilla e relatos dos pilotos, a trama registra a precariedade, o mercado clandestino e o crime nos céus da Amazônia.

Com toques de humor e revolta, Priscilla busca investigar o que leva alguém a desejar tornar-se piloto na Amazônia – uma atividade mal remunerada e, por vezes, fatal. O filme acompanha a narrativa de uma piloto iniciante que luta diariamente contra a discriminação que sofre por parte de seus colegas e até mesmo dos contratantes. Ao mergulhar em histórias como essa, o longa denuncia a negligência na aviação na região.

“No Vazio do Ar” foi selecionado para a Mostra Ecofalante de Cinema 2023 e para o Festival Guarnicê de Cinema 2023. A partir do dia 1/06, o documentário também estará disponível no DOC Canal Brasil (Prime Video).