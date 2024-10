Terror protagonizado por Marjorie Estiano estreia na Netflix

O longa-metragem de terror brasileiro “Abraço de Mãe”, estrelado por Marjorie Estiano – indicada ao Emmy Internacional por seu papel na série “Sob Pressão” (Globo) –, com direção de Cristian Ponce, conhecido pelo premiado “Historia de lo Oculto”, e produção de André Pereira e Mariana Muniz, da Lupa Filmes, estreia no dia 23 de outubro, no catálogo da Netflix.

A trama se passa durante a enchente de fevereiro de 1996, que devastou a cidade do Rio de Janeiro e deixou cicatrizes profundas. O evento, um dos temporais mais intensos da história carioca, serve de pano de fundo para o terror psicológico que a personagem Ana (Marjorie Estiano), uma bombeira, enfrenta enquanto luta para sobreviver. O Rio de Janeiro tem um histórico de grandes chuvas, com o primeiro registro do Padre Anchieta espantado com as fortes chuvas na década de 1570. Faz parte da história da cidade as lendárias enchentes de 1811, 1924, 1966, 1988, entre tantas outras.

Durante a produção, os atores e a equipe contaram com a colaboração do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que forneceu treinamento aos atores e possibilitou as filmagens no prédio icônico do Quartel Central do Corpo de Bombeiros, na Região Central do Rio de Janeiro.

“Abraço de Mãe” vem se consolidando como uma das grandes apostas do cinema de terror latino-americano do ano e, no Brasil, o filme passou pela programação do Festival do Rio.